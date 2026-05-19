Mundial2026. Música oficial junta Sam The Kid, Bispo, Gson, Papillon e Sir Scratch



A música é um rap, estilo do qual Sam The Kid é uma das maiores figuras referências em Portugal, e que tem fãs entre os convocados da seleção, nomeadamente Rafael Leão, que tem músicas editadas como Way45.

Sam The Kid explicou, durante a apresentação de “É tuga ou nada”, hoje à tarde, em Lisboa, que foi desafiado a criar uma “música de motivação, de garra”, que seguisse o mote “Vai dar Portugal”, da Federação Portuguesa de Futebol, para o Mundial 2026.No fundo, para “uma seleção que tem hipóteses de vencer, em modo de ‘é agora ou nunca’”.“Era muito importante sentir aquela energia, sentir uma coisa mesmo quase épica de gladiadores, ‘vais entrar para um ringue, ou neste caso para um campo de futebol’ e ‘vais com aquela motivação’. Esse foi o meu ponto de partida a nível musical”, contou aos jornalistas.Para dar voz, e letra, à música, que tem “muita energia”, convocou outros quatro ‘rappers’ - Bispo, Gson (dos Wet Bed Gang), Papillon e Sir Scratch -, aqueles que sentiu “que se enquadrariam no cântico”.Neste trabalho, Sam The Kid foi o capitão de equipa, algo a que está de certa forma habituado, porque “às vezes o produtor é isso”.“É a pessoa que escolhe e que tem a opinião final. A decisão dele é a decisão que tem de ser respeitada, embora, neste caso, os jogadores ou os artistas também, obviamente, têm direito a opinar e é muito bem-vindo”, disse.“Muitas vezes cai-se num erro, que é um pouco forçado, de juntar muitos géneros musicais e muitas culturas e às vezes não soa muito honesto. E parece que é uma tentativa de agradar a gregos e troianos. Por isso mais vale sermos honestos connosco e estarmos no nosso campeonato, na nossa zona de conforto, e fazer uma música que nos agrade a nós e que vai agradar algumas pessoas, mas não estamos a tentar agradar a toda a gente”, afirmou.O músico admite que “de certeza que há pessoas que não vão gostar, e estão no seu direito, obviamente”, mas está “super orgulhoso” da música que criou.O Mundial2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.Na preparação, Portugal vai realizar dois encontros particulares, primeiro em 06 de junho com o Chile, no Estádio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.Após viajar para Palm Beach, em Miami, na Flórida, onde vai ‘montar’ o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).Segue-se o estreante Uzbequistão, em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).A lista de convocados foi hoje anunciada pelo selecionador, Roberto Martínez.Numa comitiva lusa que vai ser liderada pelo capitão Cristiano Ronaldo, o selecionador anunciou a chamada de quatro guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva e Ricardo Velho.Já no centro da defesa, Tomás Araújo suplantou a concorrência de António Silva, seu colega no Benfica e que ficou de fora, enquanto para o meio-campo foi chamado Samu Costa, dos espanhóis do Maiorca, que já tinha estado no estágio de março, enquanto João Palhinha está ausente.Quanto ao ataque, o avançado Gonçalo Guedes, da Real Sociedad, foi convocado por Martínez, com Paulinho, Ricardo Horta e Pedro Gonçalves a ficarem fora da lista final.