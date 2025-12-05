Mundial2026. Portugal apanha Colômbia num Grupo K em que é claro favorito

Além de sul-americanos e asiáticos, a seleção nacional terá ainda pela frente República Democrática do Congo, Jamaica ou Nova Caledónia, que vão disputar o play-off intercontinental em março do próximo ano, seleções que, na teoria, dificilmente deverão causar problemas à equipa de Roberto Martínez.



O jogo de estreia será mesmo contra uma dessas nações, em 17 de junho, em Houston, no Texas, ou na Cidade do México, com o calendário a ficar só definido pela FIFA no sábado.



Portugal deverá assim montar o seu ‘quartel general’ no Texas ou então em território mexicano, algo que ficará definido quando o calendário estiver confirmado.



Segue-se depois o primeiro duelo de sempre com o Uzbequistão, em 23 de junho, novamente em Houston ou em Zapopan, no México, ficando o grupo fechado em 27 e com mais um encontro inédito, desta vez com a Colômbia, em Miami ou Atlanta.



No sorteio de decorreu no Centro John F. Kennedy de Artes Cénicas, em Washington, Portugal, que teve o estatuto de cabeça de série, caiu no Grupo K pelas mãos de Tom Brady, uma das lendas do futebol americano, e acabou por descobrir minutos depois que iria defrontar a Colômbia, uma das melhores seleções sul-americanas.



Seguiu-se o desconhecido Uzbequistão - uma das mais modestas do Pote 3 e equipa sem qualquer experiência de futebol internacional - e um dos apurados do play-off intercontinental, situação que terá deixado o selecionador Roberto Martínez satisfeito, visto que os dois primeiros classificados de cada grupo têm acesso garantido aos 16 avos de final, além dos oito melhores terceiros.



Depois de ter falhado o Mundial2022, numa altura em que era comandado por Carlos Queiroz, a Colômbia regressa para a sua sétima participação em Campeonatos do Mundo, com um misto de gerações, que inclui ainda James Rodríguez, e novas caras como Richard Ríos (Benfica) e Luís Suarez (Sporting).



Rodríguez é capitão, mas a principal figura é Luís Diaz, que tal como o veterano número ‘10’, passou pelo FC Porto e agora alinha no Bayern Munique.



O técnico argentino Nestor Lorenzo levou os 'cafeteros' à qualificação, com o terceiro lugar no apuramento sul-americano, com 28 pontos, os mesmos que, por exemplo, o Brasil.



A Colômbia aparece no caminho de Portugal com historial no Campeonato do Mundo, tendo realizado a sua melhor campanha em 2014, no Brasil, em que alcançou os quartos de final, um currículo bem diferente do Uzbequistão, que vai viver a estreia absoluta em 2026.



A desconhecida seleção asiática qualificou-se com Timur Kapadze ao comando, mas vai ser o italiano Fabio Cannavaro, antigo defesa central, campeão mundial e Bola de Ouro, a liderar a equipa pelas Américas.



O Uzbequistão, antiga republica soviética, conseguiu o 'passaporte' como o segundo classificado da segunda ronda de qualificação asiática, atrás do Irão, num agrupamento em que adiou o apuramento do Qatar, que precisou da terceira ronda, e deixou pelo caminho os Emirados Árabes Unidos.



Abdukodir Khusanov, central do Manchester City, e Eldor Shomurodov, que alinha no futebol turco, mas que passou seis anos na Serie A com Roma, Génova e Cagliari, são as grandes figuras da seleção uzbeque.



O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, Canadá e México.