Mundial2026: Portugal arranca preparação com todos os jogadores disponíveis

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.





C/Lusa

Leão e Semedo foram chamados pelo selecionador Roberto Martínez, depois de terem falhado o estágio de setembro e jogos na Arménia e na Hungria devido a lesão, e voltaram esta terça-feira a trabalhar na Cidade do Futebol, em Oeiras.Fora das escolhas do técnico espanhol desde a fase final do Euro2024, Matheus Nunes também voltou a pisar o relvado principal do complexo da Federação Portuguesa de Futebol, num treino em que os primeiros 15 minutos foram abertos à comunicação social.Durante esse período, os jogadores fizeram os habituais exercícios de aquecimento, primeiro com e sem bola.João Cancelo e João Neves são as grandes baixas no estágio de outubro.Portugal recebe a República da Irlanda, no sábado, e a Hungria, três dias depois, no dia 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa.No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2).A seleção lusa lidera o agrupamento com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).