Mundial2026: Portugal arranca preparação com todos os jogadores disponíveis
Arrancou a preparação da seleção portuguesa para o duelo com a República da Irlanda, de qualificação para o Mundial2026 de futebol, com todos os 25 jogadores convocados disponíveis, incluindo os regressados Rafael Leão, Nelson Semedo e Matheus Nunes.
Leão e Semedo foram chamados pelo selecionador Roberto Martínez, depois de terem falhado o estágio de setembro e jogos na Arménia e na Hungria devido a lesão, e voltaram esta terça-feira a trabalhar na Cidade do Futebol, em Oeiras.
Fora das escolhas do técnico espanhol desde a fase final do Euro2024, Matheus Nunes também voltou a pisar o relvado principal do complexo da Federação Portuguesa de Futebol, num treino em que os primeiros 15 minutos foram abertos à comunicação social.
Durante esse período, os jogadores fizeram os habituais exercícios de aquecimento, primeiro com e sem bola.
João Cancelo e João Neves são as grandes baixas no estágio de outubro.
Portugal recebe a República da Irlanda, no sábado, e a Hungria, três dias depois, no dia 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa.
No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2).
A seleção lusa lidera o agrupamento com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.
Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).
O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.
C/Lusa