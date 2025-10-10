Mundial2026. Portugal faz o último treino antes da receção à Irlanda

Portugal tem a última sessão antes do duelo com os irlandeses agendada para as 18:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 17:00, o selecionador Roberto Martínez e um jogador a designar vão fazer a antevisão do encontro da terceira jornada em conferência de imprensa.



Desde o arranque do estágio, na terça-feira, Martínez tem contado com todos os 25 jogadores convocados, pelo menos no arranque dos treinos, período que é aberto à comunicação social.



O Portugal-Irlanda está agendado para as 19:45 de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.



Três dias depois, em 14 de outubro, também em Alvalade e também às 19:45, a seleção nacional defronta a Hungria.



A seleção lusa lidera o Grupo F com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.