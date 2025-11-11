Mundial2026. Portugal volta a treinar depois de arranque a `meio gás`

Na segunda-feira, dos 24 jogadores chamados pelo selecionador Roberto Martinez, apenas os guarda-redes Rui Silva e José Sá, os laterais Diogo Dalot e João Cancelo e o médio Rúben Neves marcaram presença no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, enquanto os restantes fizeram trabalho de recuperação no ginásio.



Hoje, Portugal volta a treinar às 18:00, no mesmo local, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 17:00, também na Cidade do Futebol, um jogador a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.



Na quarta-feira, a seleção nacional ainda trabalha de manhã em solo luso, viajando depois ao início da tarde para Dublin, onde no dia seguinte defronta a Irlanda (19:45), na quinta e penúltima jornada do Grupo F.



Em casa de vitória na capital irlandesa, Portugal garante logo o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o próximo Campeonato do Mundo. O empate poderá ser suficiente, mas só caso a Hungria não vença na Arménia no mesmo dia.



Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F no domingo frente à Arménia, no Estádio do Dragão, no Porto (14:00).



Portugal lidera o Grupo F com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.



O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio que se vai disputar no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.

