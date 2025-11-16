Mundial2026. Proença vê Martínez como selecionador enquanto for "melhor solução"

Depois de Portugal garantir o acesso à fase final do Mundial2026, com a goleada à Arménia (9-1), na sexta e última jornada do Grupo F da qualificação, Pedro Proença interrompeu a ‘flash interview’ do selecionador para o abraçar e vincou que o catalão, de 52 anos, tem sido “uma pessoa séria e comprometida” e “vivido a portugalidade como ninguém” desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2023.“Nunca deixou de o ser [o meu selecionador]. Se assim não fosse, ele não trabalharia na Federação. Todos sabem que não fui eu que tomei a decisão de o contratar, mas, a partir do momento em que assumi as funções de presidente da FPF [em fevereiro de 2025], passou a ser o meu treinador. Estarei com ele sempre, enquanto considerar que é a melhor solução”, vincou, em declarações à RTP.O dirigente federativo salientou que Roberto Martínez tem “sabido sofrer” nos momentos mais difíceis e se assume como “o rosto” das vitórias, como a de hoje, num “jogo histórico”, com “um resultado robusto”, após um desempenho “menos conseguido” na derrota por 2-0 na República da Irlanda, na quinta-feira.“A equipa fez um jogo extraordinário. Estamos todos satisfeitos com aquilo que podemos vir a fazer na normalidade que é ir ao campeonato do mundo. Vamos com a convicção de fazer mais e melhor”, assinalou.A seleção portuguesa quer apresentar-se “sem arrogância” na competição organizada pelo Canadá, pelos Estados Unidos e pelo México, mas com “grande vontade” e com a convicção de que pode lutar pela conquista da prova que decorre entre 11 de junho e 19 de julho.“Quem tem esta geração de jogadores tem de ter um discurso positivo e agregador, mas também queremos ser favoritos a conquistar o campeonato do mundo”, acrescentou.Questionado ainda sobre a ausência de Cristiano Ronaldo no encontro de hoje, realizado no Estádio do Dragão, no Porto, Pedro Proença afirmou que ninguém pode “duvidar do compromisso do capitão” e adiantou que a FPF está a trabalhar para que a penalização relativa ao cartão vermelho direto no jogo com os irlandeses seja o mais curta possível.“A FPF e eu lutaremos para que as consequências sejam as mais reduzidas possíveis. Já analisámos juridicamente a situação. Há que perceber as atenuantes. Estamos muito esperançados que a penalização seja adequada e curta. Todos queremos que o Cristiano esteja no primeiro jogo do campeonato do mundo”, referiu.