Mundial2026. Roberto Martínez anuncia sexta-feira convocados para Irlanda e Hungria

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 12:30, o treinador espanhol revela a lista de eleitos para as receções à Irlanda, da terceira jornada do Grupo F, em 11 de outubro, e à Hungria, da quarta ronda, em 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Após ter sido decisivo nas vitórias sobre a Arménia (5-0) e a Hungria (3-2), o lateral direito João Cancelo, do Al Hilal, será baixa certa, depois de ter sofrido uma lesão muscular.



Portugal pode garantir já o apuramento para o Mundial2026, caso vença os dois encontros, dependendo depois dos restantes resultados do Grupo F, que lidera com seis pontos, mais três do que a Arménia e cinco do que a Hungria e a Irlanda.



Após o anúncio da convocatória da seleção AA, Luís Freire vai revelar os convocados da equipa de sub-21, para os jogos com a Bulgária (10 de outubro) e Gibraltar (14), de apuramento para o Europeu de 2027.