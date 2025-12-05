Mundial2026. Roberto Martínez satisfeito com o calendário e destaca espírito da Colômbia

"O espírito de equipa da Colômbia é impressionante. São jogadores competitivos e conseguem adaptar-se a diferentes estilos. A Colômbia tem jogadores que desempenham papéis muito importantes em grandes clubes europeus", afirmou Roberto Martínez na capital dos Estados Unidos.



Além da Colômbia, Portugal vai defrontar, no Grupo K, o estreante Uzbequistão e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental.



"O Uzbequistão é uma equipa menos conhecida, mas conta com o fantástico trabalho de Fabio Cannavaro. É um grupo muito competitivo e tem um play-off de repescagem formado por equipas muito positivas, mentalmente motivadas e que acreditam ser invencíveis", acrescentou.



O selecionador nacional mostrou-se sobretudo satisfeito por Portugal só entrar em campo no dia 17 de junho.



"Estamos felizes com isso, porque alguns jogadores tiveram épocas muito longas e precisam de se preparar e descansar", concluiu.



A seleção das 'quinas' vai estrear-se na competição no dia 17 de junho, diante do vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental, que conta com Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo, antes de enfrentar na segunda jornada o estreante Uzbequistão, em 23 de junho, e fechar a fase grupos frente à Colômbia, em 27 de junho.



Caso vença o agrupamento, a seleção nacional defronta um dos melhores terceiros classificados nos 16 avos de final, enquanto se ficar em segundo apanha pela frente o também segundo posicionado do Grupo L, que tem Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.



Se passar como um dos melhores terceiros classificados, Portugal defronta um dos primeiros posicionados dos grupos.



Os locais e os horários das partidas vão ficar definidos no sábado, informou a FIFA.



O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, Canadá e México.