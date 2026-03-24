Mundial2026. Seleção portuguesa treina e viaja até Cancún

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.





c/Lusa

A seleção nacional tem uma sessão, a última em solo luso neste estágio de março, agendada para esta terça-feira.Na segunda-feira, no arranque dos trabalhos, Pedro Gonçalves ficou apenas pelo ginásio a fazer recuperação e não subiu ao relvado principal da Cidade do Futebol, enquanto Paulinho apenas se junta à comitiva lusa em solo mexicano.O selecionador Roberto Martínez convocou inicialmente 27 jogadores, mas já perdeu o guarda-redes Diogo Costa, o médio Rodrigo Mora e o avançado Rafael Leão, todos devido a lesão, tendo entretanto chamado o guardião Ricardo Velho e o ponta de lança Paulinho.Depois do almoço, a seleção nacional, cuja grande baixa é o capitão Cristiano Ronaldo, tem um voo agendado para as 14h30 em direção a Cancún, onde fica hospedada e a estagiar até sexta-feira, véspera do encontro com o México, que será no sábado (02:00 de domingo em Lisboa), na reabertura do Estádio Azteca, na Cidade do México.Também em particular, Portugal depois defronta os Estados Unidos em 31 de março, em Atlanta.