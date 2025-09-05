Mundial2026. Seleção portuguesa treina em Erevan antes do embate com a Arménia
A seleção portuguesa de futebol faz hoje em Erevan o último treino antes do duelo com a Arménia, no sábado, que marca o arranque luso na fase de qualificação para o Mundial2026.
A equipa de Roberto Martínez tem uma sessão agendada para as 18h00 (15h00 horas em Lisboa) na FFA – Football Academy, um complexo desportivo na capita arménia, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.
Na quinta-feira, Diogo Dalot acabou dispensado devido a problemas físicos e foi substituído na convocatória por Nuno Tavares, que vai assim fazer o seu primeiro treino com a seleção nacional em Erevan.
Antes, às 12h00 (09h00), o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão fazer em conferência de imprensa a antevisão com encontro com a Arménia, no Vazgen Sargsyan Republican Stadium, palco do duelo da primeira jornada do Grupo F.
O encontro está agendado para sábado, às 20h00 (17h00), e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.
A comitiva lusa viaja depois da Budapeste, onde defronta a Hungria, na terça-feira.
c/Lusa