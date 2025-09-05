Mundial2026. Selecionador da Arménia acredita num bom resultado frente a Portugal

“Portugal é muito forte, mas isso não significa que a Arménia não possa ganhar ou lutar pelos pontos. Somos ambiciosos. Não há equipas perfeitas. Portugal também tem os seus pontos menos fortes e é isso que temo de aproveitar”, afirmou Eghishe Melikyan.



Esta foi única resposta dada pelo selecionador arménio que foi traduzida, neste caso de arménio para inglês, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da primeira jornada do Grupo F que decorreu em Ereven, no Vazgen Sargsyan Republican Stadium.



Melikyan vai fazer o seu primeiro jogo como novo treinador da Arménia depois de ter substituído o holandês John van´t Schip no cargo.



De acordo com a imprensa local, durante a partida é esperado que os adeptos no estádio façam uma homenagem a Diogo Jota, antigo jogador de Portugal falecido em julho, com uma salva de palma ao minuto 21, número que o ex-avançado normalmente utilizava.



O encontro está agendado para sábado, às 20:00 locais (17:00 em Lisboa), no Vazgen Sargsyan Republican Stadium, recinto em Erevan com capacidade para 15 mil adeptos, e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.