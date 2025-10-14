Mundial2026. Szoboszlai `congela` apuramento de Portugal

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, a Hungria entrou pressionante na partida, não dando espaços a Portugal, mas foi a seleção das quinas a causar algum perigo junto das redes húngaras. Cristiano Ronaldo foi o primeiro a ameaçar com um remate de fora da área, mas a pontaria não estava ainda afinada.



Na resposta, Diogo Costa esteve na origem de uma bela intervenção a defender para canto após remate de Dominik Szoboszlai. Na sequência, Szalai aproveitou a má saída de Diogo Costa para cabecear para o primeiro do encontro.



Portugal respondeu pouco depois e ao minuto 22 Cristiano Ronaldo marcou. Combinação entre Vitinha e Nélson Semedo terminou em golo do atacante português frente a um dos seus adversários prediletos. São já nove golos em oito jogos diante da Hungria.



Perto do intervalo, bom lance da seleção das quinas com Nuno Mendes a cruzar para Cristiano Ronaldo, mas o atacante não acertou bem na bola e o perigo passou.



Nos descontos da primeira parte, novamente Cristiano Ronaldo e novamente Nuno Mendes num cruzamente açucarado, para o capitão da seleção nacional, de primeira, encostar para o bis na partida.



Na segunda parte, Portugal colocou alguma calma na partida, mas espreitando sempre a baliza adversária, e aos 52 minutos Bruno Fernandes cruzou para Pedro Neto rematar à figura do guarda-redes magiar. Na resposta, Szoboszlai cabeceou para defesa tranquila de Diogo Costa.



À hora de jogo que pontapé de Rúben Dias. O defesa central rematou a uns 30 metros da baliza com a bola a bater com estrondo no poste. O guarda-redes da Hungria estava batido. Pouco depois, Bruno Fernandes rematou de fora da área e a bola bateu exatamente no mesmo poste. Tóth ainda tocou ligeiramente na bola.



Portugal não tirava o pé do acelerador e João Félix proporcionou uma grande defesa ao guarda-redes Tóth, após cruzamento de Francisco Conceição.



Contra a corrente do jogo, a Hungria quase, quase marcava. Szalai atirou ao ferro e foi por pouco que o 2-2 não surgiu. No entanto, ao minuto 90+1 Szoboszlai gelou Alvalade e a qualificação de Portugal para o campeonato do Mundo de 2026.



Na próxima jornada, Portugal, que lidera o Grupo F, com 10 pontos, visita a República da Irlanda.





