Mundial2026. Vitinha destaca qualidade de Portugal e reforça objetivo de vencer

Em entrevista à FIFA, publicada hoje no site oficial do organismo, o jogador de 26 anos admitiu que nos últimos dois anos passou a ter um papel importante numa equipa das ‘quinas’ que vai chegar aos Estados Unidos com “experiência, juventude, qualidade e garra".



“Sinto que tenho um papel mais ativo na seleção, mais importante do que antes. Estou a aproveitar isso. Estou ansioso, de uma forma positiva, por jogar este Mundial. Será o meu segundo, mas espero ter mais minutos e desempenhar um papel mais importante na equipa”, confessou.



No Mundial2022, ainda sob o comando de Fernando Santos, Vitinha esteve em três jogos da campanha lusa, mas somou apenas 119 minutos no Qatar.



Já depois da chegada do espanhol Roberto Martínez, o médio agarrou a titularidade durante o Euro2024 e passou a ser fundamental na estratégia do técnico espanhol, que na terça-feira vai divulgar os 26 jogadores convocados para o próximo Campeonato do Mundo.



“Temos muita qualidade e com isso vem o trabalho duro e a vontade e o desejo de querer vencer. São coisas que dependem de nós e que podemos controlar. Agora, também é preciso ter sorte. Não há como negar isso” disse.



Questionado sobre Cristiano Ronaldo, Vitinha explicou que o capitão da seleção nacional ensinou-lhe a encarar o futebol de forma “muito profissional e muito séria” e reconheceu que a equipa lusa também quer levantar o troféu por ele.



“É um dos melhores jogadores da história. Tenho muito orgulho de dividir o balneário com ele e viver e testemunhar os seus ensinamentos e conselhos. Espero que possamos vencer o Campeonato do Mundo com ele e por ele também”, conclui.



O jogador do Paris Saint-Germain, que tem 37 internacionalizações, deverá ser um dos últimos a integrar o estágio da seleção nacional, assim como Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos, já que todos vão disputar com o emblema francês a final da Liga dos Campeões, em 30 de maio, frente ao Arsenal, em Budapeste.



Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro em 06 de junho com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.



Depois de viajar para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai ‘montar’ o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início marcado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).



Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).



O Mundial2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.



