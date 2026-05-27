Neemias Queta nos pré-convocados de Portugal para qualificação para Mundial
O poste Neemias Queta, dos Boston Celtics, integrou hoje a pré-convocatória de Portugal para os encontros com Montenegro e a Grécia, das duas últimas jornadas da primeira ronda de qualificação para o Mundial de basquetebol de 2027.
Depois de ter estado ausente das últimas convocatórias, por estar a disputar a Liga norte-americana de basquetebol (NBA), Neemias Queta volta agora a poder fazer parte das escolhas do selecionador Mário Gomes.
De regresso às pré-convocatórias está igualmente Miguel Queiroz, do FC Porto, que tinha estado lesionado, assim como Rúben Prey, que jogou no campeonato universitário dos Estados Unidos, ao serviço da St. Johns University.
Portugal recebe Montenegro, em 02 de julho, em Matosinhos, e visita três dias depois a Grécia, sendo que antes tem dois encontros particulares com a Suíça, em 26 e 27 de junho.
Com quatro jornadas disputadas, Portugal está a um triunfo de se qualificar para a segunda fase, ocupando o segundo lugar do Grupo B, com seis pontos, menos um do que a Grécia, os mesmos de Montenegro e mais um do que a Roménia.
Lista dos 20 pré-convocados:
- Bases: Anthony da Silva (Évreux, Fra), António Lucas (Ovarense), Diogo Gameiro (Benfica), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (Sporting), Rafael Lisboa (Ourense, Esp)
- Extremos: André Cruz (Sporting), Diogo Araújo (Oliveirense), Diogo Brito (Obradoiro, Esp), Diogo Seixas (Ourense, Esp), Nuno Sá (Palmer BM, Esp), Travante Williams (Le Mans, Fra) e Vladyslav Voytso (FC Porto).
- Postes: Cândido Sá (Sporting de Braga), Daniel Relvão (Benfica), Gonçalo Delgado (FC Porto), Miguel Queiroz (FC Porto), Neemias Queta (Boston Celtics, EUA), Ricardo Monteiro (Sporting de Braga), Rúben Prey (St. Johns University, EUA).