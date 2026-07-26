Seleção Nacional
Basquetebol
Neemias Queta vai ajudar Portugal em jogos importantes na qualificação para o Mundial
O português Neemias Queta garantiu hoje que vai representar a seleção portuguesa de basquetebol nos próximos jogos da qualificação para o Mundial, depois de ter falhado a última janela internacional.
“O plano é esse mesmo, ir aos jogos, ajudar a equipa o máximo possível, ser competitivos e chegar ao Mundial, esse é o objetivo principal”, disse o poste dos Boston Celtics, durante a presença no Estoril Open de ténis.
Depois de ter falhado os dois últimos encontros, numa altura em que estava a renegociar o contrato com a equipa da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), Neemias Queta vai estar agora com os ‘linces’ no arranque da segunda fase de qualificação, com jogos em Espanha, em 28 de agosto, e com a Geórgia, em Matosinhos, três dias depois.
“O que importa agora é mesmo os jogos da seleção, chegar à altura em que vamos estar no 28 de agosto em Espanha, em Saragoça. Queremos estar no nosso melhor nível e acho que vai ser um desafio bastante difícil, mas vamos com os braços juntos e estamos sempre prontos para isso”, afiançou.
Para Neemias, “cada jogo é um jogo, cada dia é um dia e não interessa o nome que tu tenhas ou quem tu és”, pelo que é possível surpreender a favorita Espanha.
“Temos de nos ver uns aos outros e a partir daí é segue jogo, bola ao ar e o objetivo é meter mais pontos que eles e eles metem menos que nós. A partir daí estamos num jogo, cada jogo é um jogo e acho que temos tantas chances como eles”, garantiu.
Neemias Queta foi convidado pela organização para mandar a moeda ao ar na final de pares, entre os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos e os franceses Titouan Droguet e Kyrian Jacquet.
“É uma honra bastante grande para mim. Acho que é um momento especial para mim também, ao mesmo tempo. Ténis é um desporto que eu acompanho desde criança e acho que é uma experiência fenomenal para mim estar aqui neste momento”, assumiu, considerando o ténis uma modalidade em que “tem de se estar muito mais preparado psicologicamente para todos os tipos de adversidades”.
Depois de ter falhado os dois últimos encontros, numa altura em que estava a renegociar o contrato com a equipa da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), Neemias Queta vai estar agora com os ‘linces’ no arranque da segunda fase de qualificação, com jogos em Espanha, em 28 de agosto, e com a Geórgia, em Matosinhos, três dias depois.
“O que importa agora é mesmo os jogos da seleção, chegar à altura em que vamos estar no 28 de agosto em Espanha, em Saragoça. Queremos estar no nosso melhor nível e acho que vai ser um desafio bastante difícil, mas vamos com os braços juntos e estamos sempre prontos para isso”, afiançou.
Para Neemias, “cada jogo é um jogo, cada dia é um dia e não interessa o nome que tu tenhas ou quem tu és”, pelo que é possível surpreender a favorita Espanha.
“Temos de nos ver uns aos outros e a partir daí é segue jogo, bola ao ar e o objetivo é meter mais pontos que eles e eles metem menos que nós. A partir daí estamos num jogo, cada jogo é um jogo e acho que temos tantas chances como eles”, garantiu.
Neemias Queta foi convidado pela organização para mandar a moeda ao ar na final de pares, entre os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos e os franceses Titouan Droguet e Kyrian Jacquet.
“É uma honra bastante grande para mim. Acho que é um momento especial para mim também, ao mesmo tempo. Ténis é um desporto que eu acompanho desde criança e acho que é uma experiência fenomenal para mim estar aqui neste momento”, assumiu, considerando o ténis uma modalidade em que “tem de se estar muito mais preparado psicologicamente para todos os tipos de adversidades”.
Neemias Queta mantém a "mesma fome" para nova temporada na NBA
O poste português Neemias Queta assegurou hoje que mantém "a mesma fome" para começar a sua sexta temporada na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), assumindo a maior responsabilidade com a renovação de contrato com os Boston Celtics.
“Sou uma pessoa não quer parar onde está, esperemos que seja só o início, continuo a trabalhar com a mesma vontade, com a mesma fome e acho que o futuro ainda é o mais importante. Tenho um futuro brilhante pela frente se continuar com a mesma fome”, referiu o quinto jogador que mais evoluiu na última temporada na NBA.
Neemias Queta, de 27 anos, vai começar a sua quarta temporada nos Boston Celtics, com quem renovou recentemente o contrato, com um valor de 56 milhões de dólares por quatro anos.
“Acima de tudo é uma responsabilidade maior, tenho uma confiança depositada em mim ainda mais relevante. Acho que, acima de tudo, eu não vou mudar a maneira como eu ajo, como eu penso, mas, em termos de responsabilidade, vou ter uma responsabilidade diferente na equipa. Eu manejo as coisas da mesma maneira e acho que tenho a cabeça no sítio certo. Jogar basquete, o resto, a responsabilidade, isso aí logo se resolve”, assumiu.
De visita ao Estoril Open em ténis, o poste considerou ainda que a presença do treinador Joe Mazzulla durante alguns dias em Portugal foi “mais um voto de confiança da parte” do técnico dos Cetics.
“Saber que veio cá conhecer-me, conhecer as minhas origens, perceber quem é que eu sou, com as pessoas com quem eu ando, acho que é bastante demonstrador da pessoa do que ele é. Ele gosta muito de ter conexões com as pessoas e estar à vontade com o pessoal e acho que é bastante bom para mim ter esse tipo de confiança do meu treinador e agora só tenho de retribuir dentro de campo”, afirmou.
Durante o defeso, os Boston Celtics perderam aquele que foi, provavelmente, a grande figura da última temporada, o extremo Jaylen Brown, trocado com Paul George para os Philadelphia 76ers, com Neemias Queta a dizer que é “uma parte do negócio e tem de se estar sempre pronto para isso”.
“Não quer dizer que fique mais fácil saber que tens de lidar com as mudanças dos jogadores e treinadores e staff e pessoal com quem trabalhas todos os dias, diariamente. O Jaylen era um dos meus melhores amigos na equipa, não é fácil perdê-lo, mas, ao mesmo tempo, tens de saber que há sempre o outro lado da moeda e tens de estar pronto para receber os novos colegas de equipa. Não quero estar aqui a debater muito no que se passou ou o que vai acontecer, porque já passou algum tempo e agora estamos mais focados no presente e no que vem aí pela frente”, assumiu.
Sobre a mudança de LeBron James, igualmente para os 76ers, o português lembrou que ainda nem sabem quando o vão defrontar e que “cada jogo é um jogo, é uma tarefa importante”.
“Preocupar-se com o que está a vir pela frente não nos importa muito. Até agora estamos só a preparar a época, a preparar a seleção e a partir daí, quando acabar a seleção, logo preparamos para os LeBrons, para o Wembys, para os Giannis e para todos”, concluiu.
O poste português Neemias Queta assegurou hoje que mantém "a mesma fome" para começar a sua sexta temporada na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), assumindo a maior responsabilidade com a renovação de contrato com os Boston Celtics.
“Sou uma pessoa não quer parar onde está, esperemos que seja só o início, continuo a trabalhar com a mesma vontade, com a mesma fome e acho que o futuro ainda é o mais importante. Tenho um futuro brilhante pela frente se continuar com a mesma fome”, referiu o quinto jogador que mais evoluiu na última temporada na NBA.
Neemias Queta, de 27 anos, vai começar a sua quarta temporada nos Boston Celtics, com quem renovou recentemente o contrato, com um valor de 56 milhões de dólares por quatro anos.
“Acima de tudo é uma responsabilidade maior, tenho uma confiança depositada em mim ainda mais relevante. Acho que, acima de tudo, eu não vou mudar a maneira como eu ajo, como eu penso, mas, em termos de responsabilidade, vou ter uma responsabilidade diferente na equipa. Eu manejo as coisas da mesma maneira e acho que tenho a cabeça no sítio certo. Jogar basquete, o resto, a responsabilidade, isso aí logo se resolve”, assumiu.
De visita ao Estoril Open em ténis, o poste considerou ainda que a presença do treinador Joe Mazzulla durante alguns dias em Portugal foi “mais um voto de confiança da parte” do técnico dos Cetics.
“Saber que veio cá conhecer-me, conhecer as minhas origens, perceber quem é que eu sou, com as pessoas com quem eu ando, acho que é bastante demonstrador da pessoa do que ele é. Ele gosta muito de ter conexões com as pessoas e estar à vontade com o pessoal e acho que é bastante bom para mim ter esse tipo de confiança do meu treinador e agora só tenho de retribuir dentro de campo”, afirmou.
Durante o defeso, os Boston Celtics perderam aquele que foi, provavelmente, a grande figura da última temporada, o extremo Jaylen Brown, trocado com Paul George para os Philadelphia 76ers, com Neemias Queta a dizer que é “uma parte do negócio e tem de se estar sempre pronto para isso”.
“Não quer dizer que fique mais fácil saber que tens de lidar com as mudanças dos jogadores e treinadores e staff e pessoal com quem trabalhas todos os dias, diariamente. O Jaylen era um dos meus melhores amigos na equipa, não é fácil perdê-lo, mas, ao mesmo tempo, tens de saber que há sempre o outro lado da moeda e tens de estar pronto para receber os novos colegas de equipa. Não quero estar aqui a debater muito no que se passou ou o que vai acontecer, porque já passou algum tempo e agora estamos mais focados no presente e no que vem aí pela frente”, assumiu.
Sobre a mudança de LeBron James, igualmente para os 76ers, o português lembrou que ainda nem sabem quando o vão defrontar e que “cada jogo é um jogo, é uma tarefa importante”.
“Preocupar-se com o que está a vir pela frente não nos importa muito. Até agora estamos só a preparar a época, a preparar a seleção e a partir daí, quando acabar a seleção, logo preparamos para os LeBrons, para o Wembys, para os Giannis e para todos”, concluiu.