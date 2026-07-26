Neemias Queta vai ajudar Portugal em jogos importantes na qualificação para o Mundial





Neemias Queta mantém a "mesma fome" para nova temporada na NBA

O poste português Neemias Queta assegurou hoje que mantém "a mesma fome" para começar a sua sexta temporada na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), assumindo a maior responsabilidade com a renovação de contrato com os Boston Celtics.



“Sou uma pessoa não quer parar onde está, esperemos que seja só o início, continuo a trabalhar com a mesma vontade, com a mesma fome e acho que o futuro ainda é o mais importante. Tenho um futuro brilhante pela frente se continuar com a mesma fome”, referiu o quinto jogador que mais evoluiu na última temporada na NBA.



Neemias Queta, de 27 anos, vai começar a sua quarta temporada nos Boston Celtics, com quem renovou recentemente o contrato, com um valor de 56 milhões de dólares por quatro anos.



“Acima de tudo é uma responsabilidade maior, tenho uma confiança depositada em mim ainda mais relevante. Acho que, acima de tudo, eu não vou mudar a maneira como eu ajo, como eu penso, mas, em termos de responsabilidade, vou ter uma responsabilidade diferente na equipa. Eu manejo as coisas da mesma maneira e acho que tenho a cabeça no sítio certo. Jogar basquete, o resto, a responsabilidade, isso aí logo se resolve”, assumiu.



De visita ao Estoril Open em ténis, o poste considerou ainda que a presença do treinador Joe Mazzulla durante alguns dias em Portugal foi “mais um voto de confiança da parte” do técnico dos Cetics.



“Saber que veio cá conhecer-me, conhecer as minhas origens, perceber quem é que eu sou, com as pessoas com quem eu ando, acho que é bastante demonstrador da pessoa do que ele é. Ele gosta muito de ter conexões com as pessoas e estar à vontade com o pessoal e acho que é bastante bom para mim ter esse tipo de confiança do meu treinador e agora só tenho de retribuir dentro de campo”, afirmou.



Durante o defeso, os Boston Celtics perderam aquele que foi, provavelmente, a grande figura da última temporada, o extremo Jaylen Brown, trocado com Paul George para os Philadelphia 76ers, com Neemias Queta a dizer que é “uma parte do negócio e tem de se estar sempre pronto para isso”.



“Não quer dizer que fique mais fácil saber que tens de lidar com as mudanças dos jogadores e treinadores e staff e pessoal com quem trabalhas todos os dias, diariamente. O Jaylen era um dos meus melhores amigos na equipa, não é fácil perdê-lo, mas, ao mesmo tempo, tens de saber que há sempre o outro lado da moeda e tens de estar pronto para receber os novos colegas de equipa. Não quero estar aqui a debater muito no que se passou ou o que vai acontecer, porque já passou algum tempo e agora estamos mais focados no presente e no que vem aí pela frente”, assumiu.



Sobre a mudança de LeBron James, igualmente para os 76ers, o português lembrou que ainda nem sabem quando o vão defrontar e que “cada jogo é um jogo, é uma tarefa importante”.



“Preocupar-se com o que está a vir pela frente não nos importa muito. Até agora estamos só a preparar a época, a preparar a seleção e a partir daí, quando acabar a seleção, logo preparamos para os LeBrons, para o Wembys, para os Giannis e para todos”, concluiu.







“O plano é esse mesmo, ir aos jogos, ajudar a equipa o máximo possível, ser competitivos e chegar ao Mundial, esse é o objetivo principal”, disse o poste dos Boston Celtics, durante a presença no Estoril Open de ténis.Depois de ter falhado os dois últimos encontros, numa altura em que estava a renegociar o contrato com a equipa da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), Neemias Queta vai estar agora com os ‘linces’ no arranque da segunda fase de qualificação, com jogos em Espanha, em 28 de agosto, e com a Geórgia, em Matosinhos, três dias depois.“O que importa agora é mesmo os jogos da seleção, chegar à altura em que vamos estar no 28 de agosto em Espanha, em Saragoça. Queremos estar no nosso melhor nível e acho que vai ser um desafio bastante difícil, mas vamos com os braços juntos e estamos sempre prontos para isso”, afiançou.Para Neemias, “cada jogo é um jogo, cada dia é um dia e não interessa o nome que tu tenhas ou quem tu és”, pelo que é possível surpreender a favorita Espanha.“Temos de nos ver uns aos outros e a partir daí é segue jogo, bola ao ar e o objetivo é meter mais pontos que eles e eles metem menos que nós. A partir daí estamos num jogo, cada jogo é um jogo e acho que temos tantas chances como eles”, garantiu.Neemias Queta foi convidado pela organização para mandar a moeda ao ar na final de pares, entre os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos e os franceses Titouan Droguet e Kyrian Jacquet.“É uma honra bastante grande para mim. Acho que é um momento especial para mim também, ao mesmo tempo. Ténis é um desporto que eu acompanho desde criança e acho que é uma experiência fenomenal para mim estar aqui neste momento”, assumiu, considerando o ténis uma modalidade em que “tem de se estar muito mais preparado psicologicamente para todos os tipos de adversidades”.