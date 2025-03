Nova goleada deixa Portugal praticamente apurado para Mundial feminino de futsal

Depois dos 9-0 da véspera à Suécia, as lusas podem garantir a ida ao Campeonato do Mundo, que se vai realizar nas Filipinas, se mais tarde a anfitriã Itália derrotar a Suécia, como é previsível.

Se as italianas baterem as suecas, no Palazzetto dello Sport Corrado Roma, juntam esses pontos conseguidos com os 6-1 à Hungria, pelo que o embate entre Portugal e Itália de sexta-feira servirá apenas para decidir quem passa em primeiro e em segundo.

O jogo de hoje não foi muito diferente do que aconteceu na primeira jornada, com o resultado a avolumar-se com naturalidade, tal o pendor ofensivo da seleção lusa.

A primeira ocasião apareceu logo no primeiro minuto, por Maria Pereira, jogadora que veria premiada a sua grande exibição com um `hat-trick`.

Portugal marcou mesmo, aos três minutos, através de Fifó, elevando para 2-0 e 3-0 aos 16, por Maria Pereira, a bisar em poucos segundos.

Ainda antes do fim da primeira metade da partida, as comandadas de Luís Conceição marcavam o quarto, por Kika, antes do `golo de honra` magiar, de Rebeka Fábián.

Após o reatamento, Portugal voltou a faturar, com o `bis` de Kika (23 minutos). O sexto golo luso foi de Janice Silva (25), o sétimo de Fifó (26) e o último de Maria Pereira (31).

Portugal foi finalista nas edições de 2019 e 2022 dos Campeonatos da Europa, em ambas sendo derrotada pela Espanha, que bateu ainda a seleção das `quinas` nas meias-finais em 2023, antes de se sagrar tricampeã.