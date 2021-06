Números e Curiosidades - Antevisão do Portugal-Alemanha

- Vai ser o 19.º confronto na história frente à Alemanha.- 18 jogos – 3 vitórias para Portugal, 10 para a Alemanha (5 empates).- Últimos 4 jogos… perdemos os 4 (!)- Não ganhamos à Alemanha desde o Euro2000 quando Sérgio Conceição fez o "hat-trick" frente aos alemães.- Curiosamente vamos defrontar a Alemanha pela 5.ª vez num europeu, sendo que os últimos 2 não foram de boa memória.- Com Alemanha em fases finais (6 confrontos):EURO 1984 – PORTUGAL -0 ALEMANHA – 0EURO 2000 – PORTUGAL -3 ALEMANHA – 0MUNDIAL 2006 – PORTUGAL -1 ALEMANHA-3EURO 2008 – PORTUGAL -2 ALEMANHA-3EURO 2012 – PORTUGAL-0 ALEMANHA-1MUNDIAL 2014 – PORTUGAL-0 ALEMANHA-4Alemanha – 4 vitórias, Portugal – 1 vitória, 1 empate.Curiosamente não perdemos nos primeiros 2 confrontos (1984 e 2000), mas depois… 4 derrotas seguidas (2006, 2008, 2012 e 2104).- Carlos Manuel em Stuttgart (1985) – vitória 1-0 e apuramento para o Mundial 86.





- Sérgio Conceição em Roterdão (2000) – vitória 3-0… 3 golos de Sérgio.

- Sérgio Conceição – 3 golos- Nuno Gomes – 2 golosRonaldo ainda não marcou golos à Alemanha- Portugal completou com a Hungria… 638 jogos na sua história.- Com a Alemanha será o jogo 639 (!)- Portugal está com 3 jogos consecutivos sem sofrer golos. (são 330 minutos)- Apenas 2 derrotas nos últimos 30 jogos (!)- Desde a derrota no Mundial 2018 com o Uruguai… Portugal jogou 30 jogos, só perdendo 2, foi no apuramento para o Europeu 2020 na Ucrânia (1-2) e com a França (0-1) para a Liga das Nações- Portugal está numa série de 7 jogos consecutivos sem perder.- Portugal está com 12 jogos consecutivos sem perder em jogos de europeus. Está a dois de igualar o recorde de Espanha (14). Se não perder frente à Alemanha e França … RECORDE IGUALADO.- 36 jogos – 19 vitórias, 9 empates e 8 derrota. 52 golos marcados e 31 golos sofridos.- Somos atualmente o 5º melhor ataque de sempre (52 golos). À frente só a Alemanha (72), França (63), Países Baixos (62) e Espanha (55)- Portugal está há 3 jogos consecutivos sem sofrer golos.- A melhor série de sempre foi em 2009, com Carlos Queiroz, na altura foram 7 jogos sem sofrer. (Hungria, Hungria, Malta, Bósnia, Bósnia, China e Cabo Verde)- Atualmente a série está com 3 (Espanha, Israel e Hungria)- mais edições a jogar (5);- mais edições a marcar (5);- mais jogos (22);- capitão em mais jogos (13);- mais vitórias (12);- mais golos (11);- mais jogos a marcar (8);- mais jogos com pelo menos 2 golos (3);- jogos nomeado melhor em campo (6);- edições com prémio de melhor em campo (4);- 1.º a bisar em 3 europeus consecutivos.É para aumentar …





E para ACABAR … as 3 maiores vitórias de sempre de Portugal em europeus:



1996 – PORTUGAL-3 Croácia-0

2000 – PORTUGAL-3 Alemanha-0

2020 – PORTUGAL-3 Hungria-0