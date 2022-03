Números e Curiosidades - Portugal-Macedónia do Norte

- Vai ser o 3.º confronto na história frente à Macedónia do Norte.- O primeiro de sempre a nível oficial.- Os 2 jogos já realizados foram particulares.- 2 jogos – 1 vitória para Portugal, 0 para a Macedónia do Norte (1 empate)- Nunca a Macedónia marcou golos a Portugal, mas…- Mas, Portugal também só por uma vez conseguiu marcar à Macedónia do Norte.Portugal-1 Macedónia do Norte-0 (Abril 2003)Portugal-0 Macedónia do Norte -0 (Maio 2012)- Luís Figo foi o único jogador português a marcar à Macedónia do Norte.- Venceram os últimos 3 jogos. (Arménia, Islândia e Itália)- E nos últimos 8 jogos… apenas 1 derrota, frente à Alemanha por 4-0.- Estiveram pela primeira vez na sua história num Europeu, foi neste último Euro2020. (3 jogos – 3 derrotas)- Pandev marcou o primeiro golo de sempre da Macedónia do Norte em Europeus.- Nunca estiveram em Mundiais.- Portugal completou com a Turquia… 649 jogos na sua história.- Com a Macedónia do Norte será o jogo 650 (!)- Ronaldo-185, Moutinho-143, Figo-127, Pepe-123 e Nani-112; são os 5 futebolistas mais internacionais por Portugal.- Dos convocados, o que está mais perto do "top 5" é Rui Patrício, que soma 102 internacionalizações.- Dos convocados, o que está mais próximo da 100.ª internacionalização é William Carvalho com 70.- Os convocados que ainda não se estrearam, José Sá, Tiago Djaló, Gonçalo Inácio e Vitinha.- Apenas 2 derrotas nos últimos 28 jogos de apuramento para Mundiais (!)- Portugal vem de tripla nos últimos 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, 0-0 com a Rep. Irlanda, 1-2 com a Sérvia e 3-1 com a Turquia.- Portugal já esteve em 7 mundiais, 5 de forma consecutiva (!)- Prepara-se aqui para atingir o seu 8.º mundial, o sexto de forma consecutiva.- Se conseguirmos o apuramento, será o 2.º mundial terminado em 2… o primeiro e único que estivemos presentes foi em 2002 (há 20 anos)