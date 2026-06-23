Números e Curiosidades. Portugal - Uzbequistão

Curiosidade:

- Portugal completou com a Rep. Democrática do Congo … 703 jogos na sua História.- Com o Uzbequistão será o jogo 704 (!)- Portugal vem de 6 jogos sem perder.- Ainda sem derrotas em 2026- Sofre há três jogos consecutivos.- Ronaldo não marcou nos últimos sete jogos pela selecção.- 36 jogos: 17 vitórias, 7 empates e 12 derrotas.- Temos 62 golos marcados.- João Neves foi o 29º jogador diferente a marcar por Portugal em Mundiais.- Os últimos três jogos em mundiais … uma vitória, um empate e uma derrota.- Sé existem no mundo quatro países começados pela letra U. Curiosamente, cada um no seu continente; Uruguai na América, Uganda em África, Ucrânia na Europa e Uzbequistão na Ásia.- Portugal já defrontou várias vezes a Ucrânia e o Uruguai, mas nunca o Uganda nem Uzbequistão.