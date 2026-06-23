Seleção Nacional
Números e Curiosidades. Portugal - Uzbequistão
Vai ser o primeiro confronto na história da seleção nacional de futebol frente ao Uzbequistão.
Seleção portuguesa - jogo 704
- Portugal completou com a Rep. Democrática do Congo … 703 jogos na sua História.
- Com o Uzbequistão será o jogo 704 (!)
Séries atuais
- Portugal vem de 6 jogos sem perder.
- Ainda sem derrotas em 2026
- Sofre há três jogos consecutivos.
- Ronaldo não marcou nos últimos sete jogos pela selecção.
Em Mundiais
- 36 jogos: 17 vitórias, 7 empates e 12 derrotas.
- Temos 62 golos marcados.
- João Neves foi o 29º jogador diferente a marcar por Portugal em Mundiais.
- Os últimos três jogos em mundiais … uma vitória, um empate e uma derrota.
- Sé existem no mundo quatro países começados pela letra U. Curiosamente, cada um no seu continente; Uruguai na América, Uganda em África, Ucrânia na Europa e Uzbequistão na Ásia.
- Portugal já defrontou várias vezes a Ucrânia e o Uruguai, mas nunca o Uganda nem Uzbequistão.
- Portugal completou com a Rep. Democrática do Congo … 703 jogos na sua História.
- Com o Uzbequistão será o jogo 704 (!)
Séries atuais
- Portugal vem de 6 jogos sem perder.
- Ainda sem derrotas em 2026
- Sofre há três jogos consecutivos.
- Ronaldo não marcou nos últimos sete jogos pela selecção.
Em Mundiais
- 36 jogos: 17 vitórias, 7 empates e 12 derrotas.
- Temos 62 golos marcados.
- João Neves foi o 29º jogador diferente a marcar por Portugal em Mundiais.
- Os últimos três jogos em mundiais … uma vitória, um empate e uma derrota.
Curiosidade:
- Sé existem no mundo quatro países começados pela letra U. Curiosamente, cada um no seu continente; Uruguai na América, Uganda em África, Ucrânia na Europa e Uzbequistão na Ásia.
- Portugal já defrontou várias vezes a Ucrânia e o Uruguai, mas nunca o Uganda nem Uzbequistão.