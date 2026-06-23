Números e Curiosidades. Portugal - Uzbequistão

Números e Curiosidades. Portugal - Uzbequistão

Vai ser o primeiro confronto na história da seleção nacional de futebol frente ao Uzbequistão.

RTP / Adicionar como fonte informativa

VER MAIS
Seleção portuguesa - jogo 704

- Portugal completou com a Rep. Democrática do Congo … 703 jogos na sua História.

- Com o Uzbequistão será o jogo 704 (!)

Séries atuais

- Portugal vem de 6 jogos sem perder.

- Ainda sem derrotas em 2026

- Sofre há três jogos consecutivos.

- Ronaldo não marcou nos últimos sete jogos pela selecção.

Em Mundiais

- 36 jogos: 17 vitórias, 7 empates e 12 derrotas.

- Temos 62 golos marcados.

- João Neves foi o 29º jogador diferente a marcar por Portugal em Mundiais.

- Os últimos três jogos em mundiais … uma vitória, um empate e uma derrota.

Curiosidade:

- Sé existem no mundo quatro países começados pela letra U. Curiosamente, cada um no seu continente; Uruguai na América, Uganda em África, Ucrânia na Europa e Uzbequistão na Ásia.

 - Portugal já defrontou várias vezes a Ucrânia e o Uruguai, mas nunca o Uganda nem Uzbequistão.
PUB
PUB