Números e Curiosidades - Seleção nacional

- Portugal completou com Andorra… 630 jogos na sua história.- Com a França será o jogo 631 e com a Croácia será o 632 (!)- Portugal está com 5 jogos consecutivos sem sofrer golos.- Apenas 1 derrota nos últimos 22 jogos (!)- Desde a derrota no Mundial 2018 com o Uruguai… Portugal jogou 22 jogos, só perdeu 1, foi no apuramento para o Europeu 2020 na Ucrânia (1-2).- Portugal está numa série de 8 jogos consecutivos sem perder.- Portugal apenas por uma vez na sua história terminou um ano civil sem qualquer derrota, foi em 2009. Na altura – 12 jogos – 9 vitórias e 3 empates.- Pela 2ª vez na história Portugal pode fechar um ano civil sem perder, neste momento, 6 jogos – 4 vitórias e 2 empates (é certo que foram menos jogos, mas … é certo que também não perdemos)- O treinador português com mais jogos (77) pela seleção.- Já promoveu a internacionalização de 47 jogadores.- Os últimos 3 foram Paulinho, Pedro Neto e Domingos Duarte.- Dos 77 jogos de Portugal com Fernando Santos, em 41 não sofremos golos.- 1º - Cristiano Ronaldo – 168 jogos.- 2º - Luís Figo -127.- 3º - João Moutinho -127.- João Moutinho poderá passar Figo durante este duplo confronto com França e Croácia, e passar a ser o 2.º jogador mais internacional de sempre.

- Paulinho estreou-se pela selecção frente a Andorra e bisou.

















- Em toda a história da selecção Paulinho foi o sexto jogador a conseguir tal proeza.- Os outros 5 foram, Pepe (1927), João Cruz (1938), Ben David (1950), Ruben Micael (2011) e Palmeiro (1956), este marcou logo 3 (!)- Portugal está há 5 jogos consecutivos sem sofrer golos.- A melhor série de sempre foi em 2009, com Carlos Querioz, na altura foram 7 jogos sem sofrer. (Hungria, Hungria, Malta, Bósnia, Bósnia, China e Cabo Verde)- Actualmente a série está com 5 (Suécia, Espanha, França, Suécia e Andorra)- Portugal é o actual detentor do troféu- NUNCA perdeu na competição- 10 jogos – 7 vitórias e 3 empates (18 golos marcados e 5 golos sofridos)PORTUGAL NUNCA na história perdeu com a Croácia, 6 jogos (5 vitórias e 1 empate)Depois de termos estado 37 anos sempre a perder com os franceses (de 1978 a 2015… 10 jogos – 10 derrotas) , últimos 2 jogos (1 vitória e 1 empate)