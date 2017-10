Nuno Matos acompanha a seleção em Andorra

Uma bandeira enorme de Portugal recebeu os jogadores da seleção nacional, com Pepe e Renato Sanches a serem os únicos que fizeram a vontade aos adeptos, tendo assinado autógrafos e tirado algumas fotografias.



Como é habitual, o nome de Cristiano Ronaldo foi o mais entoado pelos adeptos.



O repórter da Antena 1, Nuno Matos, em direto no Jornal de Desporto das 12h30, contou o que se passa junto da equipa das quinas.



Esta sexta-feira, a seleção nacional realiza, às 17h30, o habitual treino de adaptação ao relvado sintético do Estádio Nacional de Andorra, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.



O Andorra-Portugal está agendado para sábado, às 19h45 hora portuguesa, e terá arbitragem do checo Miroslav Zelinka.