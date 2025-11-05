Nuno Mendes desfalca seleção devido a entorse no joelho

Nuno Mendes, habitual titular da seleção comandada por Roberto Martínez, está lesionado com "uma entorse no joelho esquerdo", revelou o emblema campeão da Europa, acrescentando que vai "estar sob cuidados médicos nas próximas semanas".

Desta forma, o lateral, de 23 anos, vai ficar ausente da lista de convocados da equipa das ‘quinas’, que vai ser divulgada na sexta-feira.

A seleção portuguesa defronta a República da Irlanda, no próximo dia 13 de novembro, em Dublin, para o Grupo F de qualificação europeia para o Mundial2026, e, três dias depois, recebe a Arménia, no Estádio do Dragão, no Porto.

Na quinta jornada, um triunfo na Irlanda garante logo à seleção nacional o apuramento para o Mundial2026, mas o empate até pode ser suficiente, caso a Hungria não vença na Arménia.

A seleção lusa lidera o grupo com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio que se vai disputar no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.