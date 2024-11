Nuno Mendes espera "jogo difícil" contra a Polónia

"Sabemos que a Polónia é uma equipa muito agressiva, tem jogadores muito altos. Mas estamos preparados para enfrentar a Polónia, tal como fizemos da última vez, fizemos um grande jogo", lançou o jogador do Paris Saint-Germain.

Há um mês, em Varsóvia, a equipa das `quinas` bateu os anfitriões por 3-1, com golos de Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo, e um autogolo de Jan Bednarek, enquanto Piotr Zielinski fez o único golo da Polónia, e Nuno Mendes quer repetir a boa exibição e o bom resultado no embate de sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

"Vai ser um jogo difícil, mas acho que a equipa está preparada para isso. Temos jogadores muito competitivos, jogamos em casa e temos de estar preparados para ganhar o jogo. Entramos sempre para ganhar", realçou.

Questionado sobre a ausência de Robert Lewandowski, que se lesionou nas costas no último jogo do FC Barcelona, do duelo contra Portugal, Nuno Mendes elogiou a qualidade do ponta de lança, mas vincou que a seleção polaca vale pelo seu coletivo.

"[Lewandowski] É um grande jogador, o melhor da Polónia, mas não joga sozinho. A Polónia como equipa joga bem à bola e temos de entrar bem. Não é um jogador que vai mudar a aneira de jogar da Polónia", considerou.

De resto, o internacional português admitiu que a seleção não conseguiu impor o seu estilo de jogo no último jogo, que resultou num empate a zero frente à Escócia, mas que vai procurar voltar ao rumo das vitórias no próximo desafio.

"Não conseguimos apresentar o nosso jogo contra a Escócia. Entrámos no jogo deles de ataque e contra ataque, e nós gostamos de ter posse de bola", referiu, considerando ainda que é uma "mais valia" para si e para a equipa o facto de poder jogar em diferentes posições no campo, até devido à ausência de Rúben Dias, habitual titular no eixo da defesa lusa.

"Rúben Dias é um jogador importante para nós. Ele não está, mas temos outros jogadores muito competitivos. É preparar os dois jogos, contra a Polónia e a Croácia para conseguirmos duas vitórias", afirmou.

Sobre a chamada de Nuno Tavares, que se estreia na seleção principal, Nuno Mendes salientou as boas exibições do lateral esquerdo ao serviço dos italianos da Lazio.

"É um jogador com muita qualidade, tem demonstrado muita qualidade nos jogos que tem feito na Lazio, e por isso está aqui. É um oponente direto na minha posição. Gosto de ter colegas com quem posso aprender nos treinos. Tem feito grandes jogos. Oito jogos e oito assistências, é a qualidade de Portugal e isso é muito importante para nós", sublinhou.

Por fim, sobre as declarações de Cristiano Ronaldo na gala Quinas de Ouro, nas quais disse ficar dececionado com alguns jogadores por não quererem representar a seleção, Nuno Mendes fugiu à polémica e falou em nome próprio.

"Tenho muito orgulho em representar Portugal, dou o máximo dentro de campo e nos treinos. Cada um tem a sua opinião, ele tem a dele, eu tenho a minha. Vou estar sempre disponível para estar aqui", rematou.

A formação das `quinas` recebe a Polónia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, e, três dias depois, defronta a Croácia, em Split, nas duas últimas jornadas (quinta e sexta) do Grupo A1 da Liga das Nações. Os jogos são às 19:45 (em Lisboa).

Depois de quatro jornadas, Portugal lidera isolado o agrupamento, com 10 pontos, contra sete dos croatas, quatro dos polacos e um dos escoceses.