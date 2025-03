Nuno Tavares em dúvida para a Liga das Nações

(Com Lusa)

Incluído nas escolhas iniciais do treinador da Lazio, Marco Baroni, o defesa esquerdo de 25 anos manifestou queixas físicas junto do departamento clínico e daria lugar ao montenegrino Adam Marusić, sem que os romanos tivessem, para já, detalhado a extensão da lesão.Nuno Tavares soma 26 jogos e nove assistências pela Lazio, à qual chegou no verão de 2024 por empréstimo dos ingleses do Arsenal, e foi chamado na sexta-feira à seleção nacional para os dois duelos dos quartos de final da Liga das Nações com a Dinamarca.Além do lateral esquerdo, que fez a primeira internacionalização ‘AA’ há quatro meses e deve ser reavaliado nas próximas horas, o médio ofensivo Bernardo Silva também está em dúvida, após sair lesionado no segundo tempo do empate caseiro do tetracampeão Manchester City frente ao Brighton (2-2), no sábado, para a 29.ª jornada da Liga inglesa.Portugal, vencedor da edição inaugural, em 2019, visita a Dinamarca, na quinta-feira, às 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Parken, em Copenhaga, na abertura dos ‘quartos’ da Liga das Nações, três dias antes da segunda mão, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.