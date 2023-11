O dia em que Portugal empatou no Liechtenstein

A seleção nacional acabaria por marcar presença na Alemanha, tendo mesmo alcançado as meias-finais do Campeonato do Mundo, mas deixou uma marca bem negativa na qualificação, quando se deixou empatar perante uma das equipas mais frágeis do futebol europeu.



Ao todo, sem surpresa, o registo de Portugal perante o Liechtenstein é completamente avassalador e, até setembro deste ano, a equipa do principado tinha o "estatuto" negativo de ter sofrido a maior goleada da história lusa (8-0), algo que agora passou para o Luxemburgo (9-0).



Mesmo assim, a seleção nacional, já qualificada e com o Grupo J conquistado, vai regressar pela primeira vez ao Rheinpark Stadion desde 2004, em jogos oficiais, ano em que acabou "humilhada" por um grupo de jogadores amadores e pela sexta nação mais pequena do mundo.



Pelo meio, em 2009, Portugal ainda fez um particular em Vaduz que venceu por 3-0, com um "bis" de Hugo Almeida e um golo de Raúl Meireles.



Como tudo aconteceu



Com Scolari no comando, e com a marca de vice-campeão europeu, Portugal viajou para o Vaduz com uma goleada esperada, num grupo de apuramento para o Mundial2006 em que tinha com principais rivais a Rússia e a Eslováquia.



Contudo, a data de 9 de outubro de 2004 acabou por ficar registada no capítulo dos jogos mais "chocantes" da seleção nacional, que nessa altura tinha nomes como Ricardo Carvalho, Deco, Pauleta e Cristiano Ronaldo, que deverá marcar presença, 19 anos depois, no Rheinpark Stadion.



Ao intervalo, estava tudo normal, com Portugal a vencer por 2-0, com golos de Pauleta, aos 23 minutos, e de Daniel Hasler, aos 39, nas própria baliza, mas a segunda parte foi "negra" para o lado luso.



Primeiro, Paulo Ferreira, com um corte defeituoso, isolou Franz Burgmeier, que reduziu a diferença, aos 49 minutos, e Thomas Beck, aos 76, fez o empate num livre de longa distância, num lance com muitas culpas para o guarda-redes Ricardo.



Quatro dias depois, Portugal acabou por "esmagar" a Rússia por 7-1, em Alvalade, e, mais tarde, terminou o Grupo 3 no primeiro lugar e com larga vantagem de sete pontos sobre russos e Eslováquia.