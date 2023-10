"O nosso objetivo é resolver apuramento o mais cedo possível"

"O nosso objetivo é resolver o mais cedo possível e isso passa pelo próximo jogo. Sabemos que vai ser complicado, mas temos as nossas armas e todas a condições para conseguir já no próximo jogo", disse o defesa luso, em conferência de imprensa, no primeiro dia da preparação para o embate com os eslovacos, na sexta-feira.

O lateral dos ingleses do Manchester United assegurou que a seleção lusa vai "dar o seu melhor para os ganhar os jogos" que restam no Grupo J, de forma a "preparar o Europeu da melhor maneira possível".

Dalot é lateral direito de raiz, mas atua muitas vezes no lado esquerdo da defesa, pelo que não será problema se o selecionador Roberto Martínez decidir assim, tendo em conta que não existem mais jogadores de origem para aquela posição, depois de Raphaël Guerreiro ter sido dispensado, devido a lesão.

"Sim, tenho demonstrado que estou disponível para representar o meu país seja em que posição for. Se o `mister` entender, estarei pronto. Aproveito para mandar um abraço ao Raphaël e ao Nuno [Mendes] também, que teve a operação. Espero que voltem o mais rápido possível", desejou.

Sobre a estreia absoluta do médio João Neves em convocatórias da seleção principal das `quinas`, Dalot deixou elogios ao jogador do Benfica e recordou que já passou pela mesma situação.

"Já estive no papel dele e existe um nervosismo normal quando se representa a seleção nacional. Ele tem todas as qualidades e tem vindo a demonstrar no Benfica que merece estar aqui. Por isso é que está aqui hoje", expressou.

Portugal defronta a Eslováquia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19:45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu. Três dias depois, no dia 16, a seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, às 19:45 (hora de Lisboa).

Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.

Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024.