Países Baixos vencem seleção portuguesa feminina em jogo particular

Chasity Grant, aos 21, e Lynn Wilms, dois minutos depois, marcaram os golos da seleção ‘laranja’, campeã da Europa em 2017, enquanto Andreia Faria, ainda na primeira parte, aos 42, já depois de Kika Nazareth ter saído lesionada, reduziu para a seleção portuguesa.



Portugal vai disputar novo jogo particular frente ao Brasil, nove vezes vencedor da Copa América, incluindo as últimas cinco, no Estádio Municipal de Aveiro, na terça-feira, às 19:45.

