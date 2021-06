Palhinha e Dalot a titulares no "onze" de Portugal

Veja as equipas iniciais.





Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel e Thorgan Hazard; De Bruyne, Eden Hazard e Lukaku.





Portugal: Rui Patrício; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; João Palhinha, Renato Sanches e João Moutinho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.







O lateral direito do Manchester United e o médio defensivo do Sporting tinham sido suplentes utilizados com a França (2-2), no derradeiro encontro do Grupo F, mas hoje 'saltaram' para o 'onze' pela primeira vez, em detrimento de Danilo Pereira e Nélson Semedo, respetivamente.