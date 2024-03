Palhinha e Martínez antevêem jogo com a Suécia

O futebolista português começou por responder ao que espera do desempenho da seleção e como travar o sueco Gyökeres: "O tempo é curto, chegámos há dois dias. Já tivemos tempo para analisar e ainda vamos analisar mais profundamente. O trabalho tem vindo a ser bem feito, teste difícil e com jogadores a jogar nas melhores equipas da Europa. Vai ser um jogo à imagem do que vamos apanhar no Europeu. É um desafio e uma oportunidade. Os novos jogadores estão bem integrados e são mais três para nos ajudarem a atingir os objetivos. Vocês gostam e vão tocar sempre no nome dele, tal como o Isak. São dois jogadores de topo, temos de ter atenção a ambos. Quem jogar vai dar tudo para anular o Gyökeres".



Sobre o contexto em que este jogo surge afirmou: "Este jogo vai ser mais à semelhança do que vamos encontrar no Europeu. As equipas que apanhámos na qualificação não tira mérito ao que fizemos. Se fosse fácil, já alguém o tinha feito. Queremos ganhar e criar mais dores de cabeça ao selecionador".



As opções na seleção representam qualidade e o jogador fez a seguinte análise: "São boas dores de cabeça para o treinador. Quem for lá para dentro vai dar uma boa resposta porque a qualidade está lá. Olho para os meus companheiros e sinto confiança. Podemos dar-nos ao luxo de fazer rotação. Podemos conquistar coisas bonitas por Portugal".



Questionado sobre tem corrido o trabalho na seleção respondeu: "Tem sido ótimo voltar ao nosso país, sabe sempre bem reencontrar os meus colegas. Esta paragem é mais curta do que as anteriores e temos dois jogos de preparação para dar seguimento ao que temos vindo a fazer. Espero que continuemos a seguir o rumo que temos tido".



Finalmente quais as expetativas para o jogo com a Suécia: "Vai ser um jogo difícil. Têm uma equipa recheada de boas individualidades. Vai ser um teste à imagem do que vamos apanhar no Europeu, mas estamos preparados para isso".







Selecionador analisa o adversário





Depois foi a vez do selecionador Robrerto Martínez falar dos jogos que se seguem e como Suécia e Eslovénia se enquadram na preparação para o Euro'24: "A atitude da Suécia é competitiva, tem um novo treinador, uma nova era. É uma equipa para estar no Europeu, tem uma linha de atacantes de alto nível. Competitividade vai ser ao nível de um Europeu. A linha atacante deles dá-nos a possibilidade de trabalhar também a nossa linha defensiva. Vamos também aproveitar para trabalhar o conceito de 1x1, bem como reforçar o que trabalhamos nos últimos 10 jogos".



Com uma temporada muito positiva no Sporting que forma haverá para parar Gyökeres: "O Viktor é uma das melhores contratações do mercado de verão no futebol europeu. No futebol português é fantástico, mas precisamos de trabalhar a linha defensiva, não olhamos só para um jogador. A Suécia tem uma disposição de jogadores atacantes de um patamar que a nossa organização defensiva precisa de estar perfeita. É uma oportunidade única para trabalhar os conceitos europeus e não para parar um jogador apenas".



Sobre a forma como estão os jogadores estreantes referiu: "Não é fácil chegar à seleção, mas gostei muito do equilíbrio, personalidade forte, mas com muito respeito, e como o grupo se abriu aos novos jogadores. Precisamos de ter os melhores 23, 24 ou 25 para o Europeu. O estágio está a ser perfeito para dar novas valências, acompetitividade é máxima e gostei muito da confiança do Jota, do Francisco e do Dany".



E como é que o selecionador sentiu o grupo de trabalho? "Sangue novo, muita força, muita energia, o trabalho foi muito bom. Gostei muito da capacidade de adaptação dos novos jogadores, mas o trabalho foi de continuação do que temos vindo a fazer. Agora temos um adversário, a Suécia, para nos prepararmos para o Europeu"



A propósito da ideia que norteia o estágio admitiu: "Reforçar o que fizemos. A Suécia é uma equipa nova, com um novo treinador, mas tem jogadores com um nível superlativo, como o Gyökeres, de qualidade mudial. Para nós é uma oportunidade para trabalhar conceitos defensivos, ver jogadores novos e manter o que fizemos".