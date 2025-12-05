Seleção Nacional
Parlamento saúda portugueses campeões do mundo de futebol de sub-17
A Assembleia da República aprovou hoje, por unanimidade, um voto de saudação aos atletas portugueses que conquistaram, na semana passada, o título mundial de futebol de sub-17.
Portugal conquistou o título pela primeira vez, ao vencer a Áustria por 1-0 na final do campeonato do mundo de futebol de sub-17, disputada a 27 de novembro em Doha, no Qatar.
O voto, que mereceu o voto favorável de todas as bancadas e deputados únicos, foi proposto pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que, no texto, manifesta o “compromisso com a prática desportiva e com os valores humanos que o desporto promove”.
Este é o terceiro título de campeão do mundo conquistado por Portugal, depois dos triunfos nos Mundiais de sub-20, em 1989, na Arábia Saudita, e 1991, em Portugal, em ambos os casos sob a orientação de Carlos Queiroz.
