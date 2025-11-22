Paulinho garante que vai estar sempre disponível para a seleção

“Enquanto jogar, estarei disponível para a seleção. Acho que estou pronto para isso com o que estou a fazer no Toluca, estou pronto para ajudar. É preciso ir com muita ambição para ganhar o Mundial, mas o Mundial tem equipas muito boas, então o importante é começar bem o primeiro jogo”, disse o avançado, se sagrou melhor marcador da Liga mexicana pela terceira vez.



O avançado, que trocou o Sporting pelo Toluca em 2024/25, está a disputar a fase final do torneio de abertura e mantém a ambição de entrar na lista de opções do selecionador Roberto Martínez.



“Seria incrível, estando no México, jogar um Mundial pelo meu país aqui. Acho que os astros estão a alinhar-se, seria muito bonito para mim, especial, também pelo que o México me deu, mas vamos ver se se concretiza”, defendeu.



Paulinho, de 33 anos, soma três internacionalizações pela seleção AA de Portugal, todas em 2020, tendo apontado dois golos. A seleção portuguesa já garantiu o apuramento para a fase final da competição.



A esperança de Paulinho em regressar à seleção aumentou com as palavras do selecionador luso esta semana, que revelou que o avançado está num lote de três opções que estão a ser avaliadas para a posição, tal como André Silva, do Elche, e Fábio Silva, do Borussia Dortmund.



O dianteiro, que já jogou também no Sporting de Braga e Gil Vicente, aproveitou ainda para elogiar Cristiano Ronaldo.



“O Cristiano Ronaldo mudou a história do futebol português, além disso, talvez esta seja a melhor geração de jogadores em Portugal, por isso é complicado, há muitos bons jogadores, mas estou pronto para o dia em que me chamarem”, concluiu.



A fase final do Mundial2026 disputa-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

