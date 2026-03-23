Pedro Gonçalves fica pelo ginásio no primeiro treino de Portugal

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Roberto Martínez contou com 24 dos 26 futebolistas que integram a lista de convocados atualizada, estando Pedro Gonçalves em recuperação, enquanto Paulinho apenas se junta à comitiva no México.

Durante os 15 minutos de apronto abertos à comunicação social, oito jogadores realizaram exercícios com e sem bola, 11 mantiveram-se nas bicicletas estáticas e os guarda-redes José Sá e Ricardo Velho fizeram trabalho específico numa baliza.

O guarda-redes Diogo Costa é a mais recente dispensa da equipa das `quinas`, por lesão, tendo sido rendido por Ricardo Velho, já após as saídas da convocatória de Rodrigo Mora e Rafael Leão, que levaram à chamada do ponta de lança Paulinho.

Portugal, que não vai contar também com Cristiano Ronaldo, lesionado, prepara o Mundial2026 com dois encontros de caráter particular perante México, no sábado, na Cidade do México, e Estados Unidos, a realizar-se em 31 de março, em Atlanta.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.