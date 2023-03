Pedro Neto aponta Portugal como um dos "favoritos" no Euro2023 de sub-21

“A seleção portuguesa está sempre com confiança. Pela nossa qualidade somos sempre favoritos no que quer que seja. A equipa sente-se bem e o mais importante é que representar Portugal seja um motivo de orgulho para todos nós”, disse o atacante, que joga nos ingleses do Wolverhampton.



Para preparar essa participação no Campeonato de Europa, os sub-21 de Portugal, que começaram hoje um estágio na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, têm um duplo teste, frente à Roménia, na sexta-feira, e com a Noruega, em 28 de março.



Pedro Neto considerou que estes ensaios “são muito importantes para os jogadores entenderem as ideias de jogo” do selecionador Rui Jorge, embora apontado a vitória como um dos principais objetivos.



“É importante todos os jogadores se adaptarem às características uns dos outros. A qualidade que temos individualmente certamente vai construir um coletivo muito forte. O tempo [de preparação] é curto e temos de estar no nosso melhor”, frisou o jogador.



A nível pessoal, o avançado mostrou-se “muito feliz” por voltar ao ambiente da seleção, sobretudo depois de um processo de recuperação de lesão que o deixou muito tempo fora dos relvados.



“Regressar é um motivo de orgulho, e só quero desfrutar deste momento. Tive o azar de me lesionar quando estava no bom momento de forma, falhei muitos jogos, mas agora sinto-me bem. Estou muito contente em regressar à seleção”, partilhou.



Antes da lesão, Pedro Neto já tinha sido chamado aos trabalhos da seleção principal de Portugal - pela qual soma três internacionalizações e um golo - e, apesar de manter esse sonho, garantiu o mesmo empenho nos trabalhos dos sub-21.



“Todo o jogador sonha em estar ao mais alto nível, mas é um orgulho representar o nosso país nos sub-21, com companheiros de grande qualidade. Estar neste grupo é uma forma de me ajudar a sentir mais perto deste ambiente da seleção”, afirmou.



O atacante sublinhou “a qualidade dos jovens jogadores portugueses”, lembrando que vários têm sido chamados à seleção principal, e esperando que possa dar esse exemplo aos companheiros que ainda não tiveram essa oportunidade



“Trabalhar com vários jogadores mais experientes na seleção AA ajudou-me muito, foi uma aprendizagem. Sinto que posso mostrar a todos os meus companheiros que também têm essa hipótese de chegar lá”, concluiu Pedro Neto.



A seleção nacional de sub-21 vai trabalhar até quarta-feira na Póvoa de Varzim, partindo nesse dia para a Roménia, onde tem o primeiro ensaio, na sexta-feira, às 17:00 (hora de Lisboa), em Bucareste.