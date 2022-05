Pedro Neto dispensado da seleção de sub-21 devido a lesão

O avançado, de 22 anos, era uma das novidades na convocatória do selecionador Rui Jorge, após ascender à seleção 'AA' e uma grave lesão que o parou durante meses, mas nova lesão, sofrida no domingo frente ao Liverpool -- num jogo em que até marcou -, travou esse regresso.



A comitiva começou hoje a concentrar-se na Cidade do Futebol, em Oeiras, embora ainda sem os defesas João Mário, Eduardo Quaresma, Tiago Djaló e Nuno Tavares, dos médios Fábio Vieira e Fábio Carvalho e dos avançados Francisco Conceição, David da Costa e Fábio Silva, que foram autorizados a integrarem o grupo posteriormente, devido aos compromissos que tiveram com os respetivos clubes no fim de semana.



Desta forma, foram 15 os futebolistas que efetuaram o primeiro treino sob as ordens de Rui Jorge -- os três guarda-redes e 12 jogadores de campo -, que teve início depois da conferência de imprensa com o médio José Carlos, do Varzim, que considerou que a equipa lusa conseguirá triunfar se mantiver os índices de concentração e de qualidade.



"Estamos concentrados apenas em nós. Se estivermos nos nossos níveis normais de concentração e qualidade, vamos conseguir fazer um bom jogo e conquistar os três pontos", disse o médio, de 20 anos, que representou esta época os poveiros, na II Liga.



Chamado pela segunda vez pelo selecionador Rui Jorge, apesar de ainda não ter feito a estreia, José Carlos frisou que é um jogador com "grande entrega dentro de campo", estando "disposto a ajudar a equipa com tudo", sempre tendo a intenção de triunfar.



"Estamos todos aqui ao mesmo nível e patamar. Se o 'mister' me chamou, é porque viu em mim capacidade para tal. Quero jogar bem. No meu clube, fiz o meu trabalho e aqui quero fazer o mesmo. Como todos os jogadores, gostava de estar num patamar mais acima, é esse o nosso objetivo", expressou, em alusão aos seus objetivos futuros.



Confortável a jogar como médio defensivo ou a médio centro, José Carlos revelou ter como maior inspiração o ex-futebolista espanhol Iniesta, no qual se inspirou "desde novo", reforçando a sua ambição em "estar no topo" daqui a quatro ou a cinco anos.



Os vice-campeões europeus de sub-21 concluem em junho a qualificação para a prova continental, que se vai realizar na Roménia e na Geórgia, em 2023, com três encontros do Grupo 4: deslocações a Bielorrússia, no dia 04, e Liechtenstein, em 07, e receção à Grécia, no Estádio Cidade de Barcelos, em 11.



Portugal lidera o agrupamento, com 19 pontos, seguido da Grécia, com 17, enquanto Islândia e Bielorrússia somam nove. O Chipre, com oito, e o Liechtenstein, ainda sem qualquer ponto, ocupam as duas últimas posições.



O primeiro posicionado de cada grupo apura-se diretamente, enquanto os segundos disputam um 'play-off'.