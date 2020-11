Pedro Neto é o primeiro jogador nascido em 2000 a jogar pela seleção portuguesa

O extremo Pedro Neto vai tornar-se esta quarta-feira o primeiro futebolista nascido em 2000 a representar a principal seleção portuguesa de futebol, ao estrear-se pela ‘mão' de Fernando Santos no particular com Andorra, no Estádio da Luz, em Lisboa.