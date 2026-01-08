Pedro Proença assume que Portugal é candidato a ganhar o Mundial2026

Na cerimónia inaugural da exposição dos troféus conquistados pelas equipas da seleção nacional em 2025, Pedro Proença realçou a “mentalidade ganhadora” que caracteriza o grupo que segue para os EUA já no próximo mês de junho.



O líder da FPF exaltou a estrutura e os atletas que tornam a seleção nacional uma equipa mais competitiva e capaz de trazer para Portugal o primeiro troféu de um Mundial de futebol.



“Temos mentalidade de uma federação grande, que se quer impor. Com responsabilidade assumimos que vamos ser candidatos a ganhar o Campeonato do Mundo”, garantiu.



Os resultados dos últimos meses, expostos nos Paços do Concelho de Viseu até segunda-feira, são fruto de "um trabalho estruturado” e passam pela simbiose entre o movimento associativo e trabalho dos clubes do futebol profissional, explicou o líder federativo.



Em Viseu, houve ainda tempo para antecipar outras conquistas. Com o Europeu de futsal a iniciar-se este mês na Eslovénia, Pedro Proença reforçou que “em todas as vertentes em que Portugal entra, entra para ganhar”.



As declarações tiveram lugar durante a inauguração da exposição e assinatura de um protocolo entre a AF Viseu, FPF e Câmara Municipal de Viseu, para o desenvolvimento de várias modalidades e criação de uma fan zone durante o Mundial2026 na cidade.



Pedro Proença reuniu em Viseu com a restante direção da FPF nesta que foi a primeira iniciativa de descentralização e “união do futebol”, objetivos anunciados com o Plano Programático da federação.