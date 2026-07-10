Pedro Proença realça entrada numa nova era com chegada de Jorge Jesus

"Hoje, iniciamos uma nova era na FPF, de ambição, do tamanho do nosso talento", começou por afirmar Proença, na cerimónia de apresentação do treinador luso, de 71 anos, que tem passagens marcantes por Benfica, Sporting, Flamengo, entre outros clubes de renome.

A data de entrada em funções de Jorge Jesus não passou em claro: "Logo hoje, no dia em que assinalamos 10 anos da vitória no Euro2016, iniciamos uma nova era, num dia especial para a FPF, para nos lembrarmos daquilo a que devemos aspirar, à grandeza. Cultura de vitória de Jorge Jesus, cujo perfil traduz aquilo que queremos para esta nova fase".

O líder federativo explicou como a FPF chegou ao perfil escolhido, tendo realçado que pretendia um treinador que conseguisse preparar uma equipa capaz de disputar a próxima Liga das Nações, o Euro2028 e o Mundial2030, que Portugal vai disputar em casa.

"Uma equipa preparada não apenas para competir, mas para vencer. O tempo do talento português, tenho a certeza que o nosso selecionador vai potenciar tudo isto ao máximo. Queremos ser a melhor seleção do mundo, e conseguiremos isso com um treinador exigente, unânime, um dos melhores da nossa história", afirmou.

Poucos momentos antes do início da cerimónia, a FPF anunciou oficialmente nas redes sociais que Jorge Jesus tinha sido o escolhido para assumir o cargo de selecionador de Portugal, rendendo o espanhol Roberto Martínez.

"Hoje, começa um novo caminho. Benvindo à seleção nacional, mister Jorge Jesus", escreveu a entidade numa publicação no Instagram.

Jesus, de 71 anos, conta na sua trajetória com etapas no Benfica, Sporting e Flamengo, do Brasil, e regressa a Portugal depois de ter passado uma temporada no Al Nassr, da Arábia Saudita, no qual sagrou-se campeão e coincidiu com Cristiano Ronaldo e João Félix.