Pedro Santos destaca estágio dos sub-21

“Temos uma base forte no grupo e acho que, se mudarmos um ou outro jogador, a confiança é a mesma. É encarar este jogo como se fosse o último. Temos que nos preparar bem, porque este é ultimo estágio de preparação para o Europeu”, expressou o médio, de 22 anos, em conferência de imprensa.



A equipa sub-21 das quinas recebe a Roménia na sexta-feira, em Famalicão, visitando três dias depois a Inglaterra, num encontro marcado para West Bromwich.



Perspetivando aqueles que poderão ser os últimos encontros de preparação dos lusos com vista à fase final na Eslováquia, o jogador dos cónegos, que esta temporada está cedido pelo Benfica, defendeu que “o importante é criar ligações, cumprir com as ideias de jogo do mister e desfrutar”.



“O resultado é importante, mas não é o mais importante. Esperamos um jogo competitivo, somos favoritos e vamos dar o nosso melhor para levar a vitória”, garantiu.



Por fim, falou da sua evolução e deixou claro que quer ser um dos eleitos do selecionador Rui Jorge para participar na fase final em solo eslovaco, onde os lusos vão “lutar até ao fim para levar o caneco para Portugal”



“Tenho crescido como jogador. Quero evoluir aqui na seleção e estar o máximo preparado possível para o mister me convocar para o Europeu. Tenho total confiança na nossa seleção e não vamos lá (Eslováquia) passear. Vamos lá dar o nosso melhor, o nosso máximo e lutar até ao fim para levar o caneco para Portugal”, apontou.



No Europeu, que se disputa de 11 a 28 de junho, na Eslováquia, Portugal está integrado no Grupo C, juntamente com França, Polónia e Geórgia.