Pedro Tonicher estreia-se na seleção de andebol

Aos 22 anos, o andebolista do Ciudad Encantada, do escalão principal espanhol, recebeu a primeira chamada do selecionador Paulo Jorge Pereira, que passou a trabalhar com 17 atletas, tendo conduzido três treinos em Santo Tirso, antes da viagem rumo a Constanta.



Depois da troca do lateral esquerdo Vasco Costa pelo central André José, devido a lesão, Pedro Tonicher foi a segunda novidade face à lista original, que tinha promovido diversas estreias e regressos, tendo em conta a sobrecarga competitiva das principais referências lusas nesta fase da época, além da qualificação antecipada de Portugal para o Europeu.



O lateral direito Joaquim Nazaré, dos dinamarqueses do Skjern, é o segundo da comitiva com mais desafios pela seleção principal (23), atrás do guarda-redes Gustavo Capdeville (67), que vai envergar a braçadeira de capitão em Constanta, onde Portugal mede forças com a Roménia esta quinta-feira, três dias antes de fechar o Grupo 8 de qualificação com Israel, num duelo em atraso da segunda jornada deslocalizado face ao conflito em Gaza.



“Sinto que, das vezes em que sou convocado, não tenho demonstrado o meu verdadeiro potencial. Acho que as pessoas - e a seleção - ainda não sabem quem é o verdadeiro Joaquim e esta será mais uma oportunidade em que posso demonstrá-lo”, reconheceu Joaquim Nazaré, em declarações citadas pela Federação de Andebol de Portugal (FAP).



Os dois compromissos arrancam às 17h00 de Lisboa, numa fase em que Portugal está a um ponto de garantir o primeiro lugar do Grupo 8, ao somar sete, contra quatro da Polónia, segunda, três da Roménia, terceira, e dois de Israel, quarto e último.



Os lusos já selaram a nona presença, e quarta seguida, na fase final do Campeonato da Europa, à qual rumam os dois primeiros das oito grupos e os quatro melhores terceiros.



A 17.ª edição do Europeu de andebol vai realizar-se entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026, numa organização conjunta entre Suécia, Dinamarca e Noruega, com os três anfitriões e a campeã continental em título França já integrados no lote dos 24 finalistas.