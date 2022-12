Pepe agradece a Fernando Santos por "servir de forma exímia" futebol português

Campeão europeu em 2016 e vencedor da Liga das Nações em 2019, sob o comando do treinador de 68 anos, o internacional português em 133 ocasiões, com oito golos marcados, agradeceu o "trabalho", a "liderança", o "compromisso", as "alegrias" e as "vitórias" nos oito anos em que Fernando Santos foi o 'timoneiro' da equipa masculina das 'quinas'.



"Obrigado por servir de forma exímia o futebol português e Portugal. O seu nome fica marcado na História do Futebol Português. Obrigado também a toda a sua equipa técnica por estes anos de partilha", escreveu o jogador do FC Porto, em nota na sua página oficial na rede social Instagram.



Já Danilo Pereira, defesa do Paris Saint-Germain, que se sagrou campeão europeu em 2016 e vencedor da Liga das Nações em 2019, escreveu "obrigado por tudo", na sua página de Instragram, sobre uma foto com o ex-selecionador.



Otávio, médio do FC Porto que se estreou em mundiais de futebol no Qatar, publicou um agradecimento a Fernando Santos, mencionando os dois títulos que o ex-selecionador conquistou, bem como os 109 jogos que cumpriu ao 'leme' de Portugal.



Desde 2014 na seleção portuguesa, Fernando Santos, de 68 anos, deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal e, em 109 jogos, conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial2022 de futebol.



Santos levou ainda Portugal ao Europeu de 2020 e aos Mundiais de 2018 e 2022, caindo nas duas primeiras provas nos oitavos de final, antes da eliminação no Qatar, frente a Marrocos, no sábado.



Fernando Santos chegou à seleção portuguesa em 2014, para substituir Paulo Bento, após a eliminação precoce na fase de grupos do Mundial2014, no qual o 'engenheiro' tinha orientado a Grécia.