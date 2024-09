Pepe homenageado e Adolfo Calisto lembrado antes do Portugal-Croácia

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou hoje, no sítio oficial na Internet, que Pepe, o terceiro jogador com mais internacionalizações por Portugal, com 141, será acompanhado pelo presidente do organismo, Fernando Gomes, quando subir ao relvado do Estádio da Luz, em Lisboa.



O antigo defesa central, de 41 anos, que foi nomeado na quarta-feira embaixador das seleções nacionais, terminou a carreira internacional no Euro2024, no qual Portugal foi eliminado pela França nos quartos de final, após 141 jogos com a camisola da equipa das ‘quinas’, registo apenas superado por Cristiano Ronaldo (212) e João Moutinho (146).



O encontro de hoje, com início às 19:45, de arranque da Liga das Nações (Grupo A1), vai servir também para lembrar Adolfo Calisto, que envergou a camisola das ‘quinas’ em 15 ocasiões e morreu esta semana, aos 80 anos.