Pepe sem limitações no primeiro treino de Portugal

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, Pepe apareceu no relvado e treinou com os restantes companheiros de equipa, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social.



O central do FC Porto, de 41 anos, vem de uma temporada marcada por lesões e problemas físicos, tendo recentemente falhado a final da Taça de Portugal.



Nélson Semedo, que já começou a treinar na Cidade do Futebol durante a semana passada, embora só hoje o estágio tenha oficialmente arrancado, fez apenas corrida e sempre à parte dos restantes jogadores.



Cristiano Ronaldo e Rúben Neves foram autorizados pelo selecionador Robert Martínez a juntarem-se mais tarde ao estágio, enquanto Otávio esteve na Cidade do Futebol a ser observado pelo departamento médico da seleção.



Nos 15 minutos que a sessão foi aberta, os 19 jogadores de campo aqueceram com bola, enquanto os guarda-redes, como é hábito, estiveram à parte, com Diogo Costa e Rui Patrício a juntarem-se mais tarde aos trabalhos.



Portugal volta a treinar na segunda-feira, às 18:00, no mesmo local, naquele que será o último apronto antes do particular de terça-feira com a Finlândia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa (19:45).



Antes de viajar para a Alemanha, a equipa portuguesa defronta ainda a Croácia (08 de junho, no Estádio Nacional) e a República da Irlanda (11 de junho, em Aveiro).



No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F juntamente com República Checa (em 18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).



O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.