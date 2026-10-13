Play-off Mundial2027. Portugal - Irlanda do Norte (19h00)

Quatro dias depois da goleada em Larne, o conjunto comandado por Francisco Neto reencontrará as britânicas a partir das 19:15, no Estádio Municipal de Portimão, num jogo arbitrado pela italiana Silvia Gasperotti.Telma Encarnação, de penálti, Jéssica Silva, Rebecca Holloway, na própria baliza, e Fátima Pinto marcaram os golos de Portugal no arranque da eliminatória, que antecederá outro play-off de acesso ao Mundial2027.Na próxima fase, também disputada a duas mãos e agendada para 26 de novembro e 05 de dezembro, as lusas podem enfrentar Croácia ou Islândia, que voltam a medir forças hoje, após o triunfo fora das nórdicas (4-0).