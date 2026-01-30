Polo aquático Europeu. Portugal defronta Suíça de olho no top-12

A goleada sofrida às mãos da Hungria (28-4), na quinta-feira, confirmou o terceiro lugar das lusas no Grupo B, cruzando com o quarto classificado da 'poule' D, sendo este a Suíça, após o desaire das helvéticas ante a Grã-Bretanha (18-6), que Portugal enfrentará depois, no domingo.



Acompanhe os jogos deste europeu de andebol nos canais digitais da RTP Desporto:



Portugal x Suíça (17h15) - Desporto 2





As portuguesas procuram um lugar entre as 12 melhores da Europa, objetivo definido antes do arranque da competição, a que regressaram 10 anos depois, naquela que é apenas a quarta participação ao todo. Portugal tem como melhor resultado o 10.º posto de 2016, então com apenas 12 seleções, menos quatro do que na atual edição.

O jogo, marcado para as 17h15, marca o arranque da segunda fase do torneio, com as seleções agora divididas entre uma Ronda Principal, destinada às duas melhores de cada grupo da primeira fase, que disputam o acesso às medalhas, e uma segunda fase para as restantes, para determinar as posições entre nono e 16.º.Em destaque, no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, tem estado a portuguesa Maria Machado (CN Rubí), que apontou já oito golos em três jogos e é uma das melhores marcadoras do campeonato.