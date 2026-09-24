Portugal 1 - 0 País de Gales

Portugal 1 - 0 País de Gales

A seleção de Portugal defronta o País de Gales, num jogo a contar para a primeira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações da UEFA. O encontro marca a estreia oficial de Jorge Jesus como selecionador nacional.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Pedro Nunes - Reuters

VER MAIS


Pode ainda acompanhar a partida da Liga das Nações entra Portuigal e País de Gales na Youtube no canal RTP Desporto.

 
Veja o golo inaugural de Portugal por intermédio de João Félix.
PUB
PUB