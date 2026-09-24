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Futebol Internacional
Portugal 1 - 0 País de Gales
A seleção de Portugal defronta o País de Gales, num jogo a contar para a primeira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações da UEFA. O encontro marca a estreia oficial de Jorge Jesus como selecionador nacional.
Pode também seguir a partida entre Portugal e País de Gales na RTP Antena 1 com relato de Paulo Sérgio, comentários de Nuno Coelho e reportagem de Válter Madureira.
Pode ainda acompanhar a partida da Liga das Nações entra Portuigal e País de Gales na Youtube no canal RTP Desporto.
Veja o golo inaugural de Portugal por intermédio de João Félix.