Portugal 22.º no ranking feminino

Na atualização após dezembro, Portugal disputou já este ano dois jogos, do grupo A da Liga das Nações, com um empate caseiro diante da campeã europeia Inglaterra e uma vitória na visita à Bélgica.



Este ano, a seleção das quinas ainda defrontará na Liga das Nações a Espanha (4 e 7 de abril), a Inglaterra (30 de maio) e a Bélgica (6 de junho), e no Europeu, na Suíça, novamente a Espanha (3 julho), a Itália (7 julho) e a Bélgica (11 julho).



O ranking mundial da FIFA mantém na liderança os Estados Unidos, seguidos da campeã mundial Espanha e da Alemanha.



No top-10, o Japão subiu de oitavo a quinto, enquanto Suécia (sexta), Canadá (sétimo) e Brasil (oitavo) desceram todos uma posição.