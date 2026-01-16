Portugal abre apuramento para o Mundial feminino de futebol em Paços de Ferreira

A seleção das ‘quinas’, integrada no Grupo 3 da Liga B – com os países classificados entre a 17.ª e 32.ª posições do ranking da UEFA -, inicia o apuramento para o play-off do Mundial diante da Finlândia, em 03 de março, no Estádio Capital do Móvel.



Poucos dias depois, em 07 de março, a seleção orientada por Francisco Neto joga no Estádio Municipal de Barcelos diante da Eslováquia, numa campanha de apuramento que decorrerá até 09 de junho.



As três primeiras seleções do grupo seguem para o play-off mundial, mas a vencedora terá promoção direta à Liga A, na qual figuram as melhores seleções europeias, classificadas entre a primeira e 16.ª posições da UEFA.



A Liga A apurará diretamente para o Mundial no Brasil as quatro vencedoras de grupo, enquanto a Liga B terá mais do que um play-off para definir diretamente mais sete equipas e nos quais entram também equipas das Ligas A e C.



Uma oitava vaga ficará em aberto, com a seleção menos cotada que se apurar nas duas rondas de play-off e que irá ainda a uma eliminatória intercontinental.

