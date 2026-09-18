Portugal apostado em apurar-se para o Europeu de sub-21 "o mais rápido possível"

Com 19 pontos conquistados, 28 golos marcados e zero sofridos em sete jornadas, Portugal lidera o Grupo B de apuramento para o Europeu de sub-21 de 2027, que se disputará em junho e julho na Albânia e na Sérvia, e pode selar a qualificação - e o primeiro lugar no agrupamento – já no primeiro dos três jogos agendados, caso derrote a Bulgária e a República Checa, segunda colocada, não vença o Azerbaijão.



“No caso de vitória [sobre a Bulgária], a partir daí podemos olhar para o próximo jogo e perceber o que se pode fazer contra uma equipa como Gibraltar, em que, teoricamente, a valia coletiva e individual não é tão grande. No entanto, temos de estar focados agora com a Bulgária, e claro que se conseguirmos a qualificação o mais rápido possível há jogadores que vou querer observar”, antecipou Luís Freire, após divulgar os escolhidos para os jogos com Bulgária, Gibraltar e República Checa.



No lote de convocados dos sub-21 lusos destaca-se a estreia absoluta de Mezian Soares, atacante de apenas 16 anos que tem impressionado o panorama internacional e que mereceu elogios do selecionador sub-21 português, que ainda assim se afastou das comparações entre o seu mais recente pupilo e Lamine Yamal, campeão mundial pela Espanha e jogador do FC Barcelona.



“Temos a tendência de tentar comparar logo com alguém e de meter logo o jogador num patamar enorme. O Mezian está a começar agora a jogar no Lens, uma equipa francesa que está a disputar a ‘Champions’. É um jogador a quem decidimos fazer saltar essas etapas, porque vimos que há talento, e qualidade, mas também temos feito isso com outros jogadores", recordou.



Luís Freire destacou a presença de futebolistas como Mateus Fernandes, Rodrigo Mora e Geovany Quenda, que se encontram na ‘órbita’ da seleção ‘AA’, entre as suas escolhas, garantindo que irá proporcionar-lhes um espaço competitivo para que mantenham o seu percurso de afirmação nas equipas nacionais.



“O que quero é ajudar ao máximo a seleção ‘AA’ e fazer com que a nossa seleção seja a mais forte possível”, vincou o treinador.



Numa conferência de imprensa que se seguiu à primeira convocatória de Jorge Jesus como selecionador principal de Portugal, Freire, de 40 anos, realçou a “sintonia” e “harmonia” entre ambos na cooperação entre as seleções ‘AA’ e sub-21.



“Em relação ao Luís Freire a essência é a mesma, exatamente igual. Não mudou nada”, assegurou.



A seleção nacional de sub-21 defrontará as congéneres da Bulgária em 25 de setembro, em Pazardzhik, de Gibraltar no dia 30, em Ponta Delgada, e a República Checa em 06 de outubro, em Leiria.



Lista dos 24 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Ferreira (Benfica), João Afonso (FC Porto) e João Carvalho (Sporting de Braga).



- Defesas: Daniel Banjaqui (Benfica), Diogo Travassos (Moreirense), Martim Fernandes (FC Porto), Rodrigo Rêgo (Castellón, Esp), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Oliveira (Rennes, Fra) e Tiago Gabriel (Lecce, Ita).



- Médios: Dário Essugo (Estrasburgo, Fra), Diogo Sousa (Estrasburgo, Fra), Eduardo Felicíssimo (Sporting), Gonçalo Moreira (Benfica), Mateus Fernandes (Tottenham, Ing) e Mathias de Amorim (Famalicão).



- Avançados: Afonso Moreira (Bayer Leverkusen, Ale), Carlos Forbs (Club Brugge, Bel), Geovany Quenda (Chelsea, Ing), Rodrigo Mora (Roma, Ita), Flávio Gonçalves (Sporting), Mezian Soares (Lens, Fra), Rafael Nel (Sporting) e Gustavo Varela (Monza, Ita).