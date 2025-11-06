Portugal apurado para os 16 avos de final do Mundial de sub-17

Pouco depois de ter somado a segunda vitória no mesmo número de jogos, com uma goleada sobre Marrocos (6-0), Portugal viu confirmada a passagem à próxima fase, uma vez que, com um jogo por disputar, lidera o grupo, com seis pontos, e terminará sempre num dos dois primeiros lugares, os únicos que garantem automaticamente a qualificação.



O Japão, próximo adversário dos campeões europeus daquele escalão, no domingo, é segundo classificado, com quatro pontos, enquanto a Nova Caledónia é terceira, com um, e Marrocos está em último, sem qualquer ponto.



Portugal participa pela quarta vez num Mundial de sub-17, após 1989, 1995 e 2003, sendo que a melhor prestação foi alcançada na estreia, com um terceiro lugar, na Escócia, na última ocasião em que o torneio se disputou no formato de sub-16.



O Mundial de sub-17 decorre até 27 de novembro, no Qatar, onde os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos, mais os oito melhores terceiros se apuram para os 16 avos de final.