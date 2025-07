Portugal arranca empate com Itália no Europeu feminino

A terceira e última jornada será decisiva para se apurar o segundo bilhete para os quartos de final da prova. Na sexta-feira, Portugal terá de vencer a Bélgica pela maior margem possível e esperar por uma pesada derrota transalpina perante a poderosa formação espanhola.

Depois da goleada sofrida na estreia, com Espanha (5-0), Portugal somou o primeiro ponto e o primeiro golo na competição, com a defesa a garantir a igualdade, aos 89 minutos, após Cristiana Girelli ter adiantado as italianas, aos 70.A equipa das ‘quinas’, que terminou reduzida a 10 jogadoras, por expulsão de Ana Borges, aos 90+6 minutos, está na terceira posição, com um ponto, num grupo liderado pela Espanha, com seis e já apurada para os quartos de final, enquanto a Itália é segunda, com quatro. A Bélgica, derradeira adversária das lusas, que hoje perdeu por 6-2 com as espanholas, é última, sem qualquer ponto e já sem hipóteses de qualificação para a fase seguinte.